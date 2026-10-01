Флорида подала иск против Pfizer из-за вакцины от COVID-19 — Reuters

Генеральный прокурор штата Флорида Джеймс Утмайер подал иск против компании Pfizer. Он обвинил производителя лекарств в том, что тот вводит потребителей в заблуждение относительно безопасности и эффективности своей вакцины против COVID-19. Об этом сообщает Reuters, передает УНН.

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В иске говорится, что Pfizer призывала людей сделать прививку, чтобы защитить других, хотя компания никогда не проверяла, остановила ли вакцина распространение вируса.

Также в иске утверждается, что компания Pfizer сообщила потребителям о безопасности своей вакцины против COVID-19, но не раскрыла потенциальные риски, включая воспаление сердца и другие побочные эффекты.

Кроме того, отмечается, что компания заработала более 80 миллиардов долларов от продажи вакцины, а затем почти в четыре раза повысила ее цену — до диапазона от 110 до 130 долларов за дозу в 2023 году с 30 долларов.

Кроме этого, прокуратура штата требует вынести судебное решение о прекращении предполагаемых противоправных действий, наложить штрафы в размере 10 000 долларов за каждое нарушение или 15 000 долларов в случаях, когда вред был причинен пожилым людям или лицам с инвалидностью, а также вернуть полученную прибыль.

Компания Pfizer не сразу ответила на запрос Reuters о комментарии, а Генеральная прокуратура штата Флорида не сразу ответила на запрос о дополнительных комментариях.

Напомним

В декабре 2025 года пациент умер после приема препарата Pfizer Inc. для лечения гемофилии. Это стало еще одним ударом для компании в области лечения заболеваний крови.