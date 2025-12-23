Пацієнт помер після прийому препарату Pfizer для лікування гемофілії

$42.150.10
49.490.02
ukenru
15:52 • 4288 перегляди
Українські військові відійшли з Сіверська - Генштаб
15:42 • 7700 перегляди
ЦВК відновила роботу Держреєстру виборців вперше з початку повномасштабного вторгнення - Арахамія
Ексклюзив
15:15 • 12461 перегляди
Колишній заступник голови Державіаслужби Зелінський заблокував використання транспортних літаків армією
12:03 • 21999 перегляди
Скільки коштує комфортний зимовий відпочинок у Буковелі та поблизу: огляд цін на помешканняPhoto
23 грудня, 11:41 • 19228 перегляди
Гарантії безпеки, відновлення і рамки для закінчення війни: Зеленський отримав звіт Умєрова і Гнатова після Маямі про підготовлені драфти
23 грудня, 11:27 • 24675 перегляди
Різдво в Україні 2025: як святкувати, що не можна робити, чи буде вихідний
Ексклюзив
23 грудня, 10:40 • 15645 перегляди
"Правда очі коле"? Родичі померлих пацієнтів заявили, що клініка заблокувала сайт StopOdrexPhoto
23 грудня, 08:27 • 16992 перегляди
Атака рф майже повністю залишила без світла три області, перебої у ще семи, аварійні відключення у більшості регіонів - енергетики
Ексклюзив
23 грудня, 06:30 • 22521 перегляди
Зеленський у цьому році здійснив понад 50 закордонних візитів
22 грудня, 19:00 • 38130 перегляди
Має бути справедливо та коректно: Зеленський анонсував зміни до календаря святкових та особливих днів
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
−1°
3.7м/с
82%
756мм
Графіки відключень електроенергії
Популярнi новини
Нова теорія припускає єдиного підозрюваного у двох жахливих справах США про вбивства "Зодіака" та "Чорної Жоржини"Video23 грудня, 08:10 • 18942 перегляди
путіну не цікаві компроміси, поступки з боку України його не зупинять - ексочільник Держдепу США Блінкен23 грудня, 09:33 • 5410 перегляди
Серіал "Дивні дива" побив власний рекорд переглядів фінальним сезономVideo23 грудня, 09:59 • 16607 перегляди
Економіка рф дозволяє кремлю продовжувати війну проти України та збагачуватися на цьому - ЦПД12:12 • 14899 перегляди
Лякаюча закономірність: що об'єднує історії пацієнтів Odrex та навіщо клініка намагається "закрити їм роти"Photo14:58 • 10503 перегляди
Публікації
Колишній заступник голови Державіаслужби Зелінський заблокував використання транспортних літаків армією
Ексклюзив
15:15 • 12470 перегляди
Лякаюча закономірність: що об'єднує історії пацієнтів Odrex та навіщо клініка намагається "закрити їм роти"Photo14:58 • 10565 перегляди
Скільки коштує комфортний зимовий відпочинок у Буковелі та поблизу: огляд цін на помешканняPhoto12:03 • 22007 перегляди
Різдво в Україні 2025: як святкувати, що не можна робити, чи буде вихідний23 грудня, 11:27 • 24677 перегляди
Креатура віцепремʼєра Кулеби у кріслі голови Державіаслужби - продовження проросійського курсу замість перезавантаження галузі?
Ексклюзив
22 грудня, 14:35 • 87088 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Урсула фон дер Ляєн
Роберт Фіцо
Джеффрі Епштайн
Беньямін Нетаньягу
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Німеччина
Ізраїль
Одеська область
Реклама
УНН Lite
Серіал "Дивні дива" побив власний рекорд переглядів фінальним сезономVideo23 грудня, 09:59 • 16655 перегляди
Нова теорія припускає єдиного підозрюваного у двох жахливих справах США про вбивства "Зодіака" та "Чорної Жоржини"Video23 грудня, 08:10 • 18977 перегляди
Конфуз на AmericaFest: Нікі Мінаж випадково назвала Джей Ді Венса "вбивцею" у присутності вдови Чарлі Кірка22 грудня, 17:50 • 23924 перегляди
У довгоочікуваної "Одіссеї" Нолана з'явився трейлерVideo22 грудня, 14:33 • 26132 перегляди
Гігантський пряниковий будинок з фільму "Сам удома" з'явився у США і побив світовий рекордPhoto22 грудня, 07:59 • 48649 перегляди
Актуальне
Соціальна мережа
Техніка
Forbes
Іскандер (ОТРК)
Фільм

Пацієнт помер після прийому препарату Pfizer для лікування гемофілії

Київ • УНН

 • 286 перегляди

Пацієнт помер 14 грудня після прийому препарату Hympavzi від Pfizer, що спричинило серйозні побічні ефекти, включаючи інсульт. Pfizer збирає інформацію, не очікуючи впливу на безпеку пацієнтів.

Пацієнт помер після прийому препарату Pfizer для лікування гемофілії

Пацієнт помер після прийому препарату Pfizer Inc. для лікування гемофілії, що стало ще одним ударом для компанії у галузі лікування захворювань крові, передає УНН із посиланням на Bloomberg.

Деталі

Cмерть сталася 14 грудня після того, як у пацієнта спостерігалися "серйозні побічні ефекти", включаючи інсульт та внутрішньомозковий крововилив, згідно із заявою Європейського консорціуму гемофілії, групи пацієнтів. Пацієнт брав участь у відкритому розширеному дослідженні препарату Hympavzi, схваленого для лікування стану, який перешкоджає правильному згортанню крові та може призвести до небезпечних для життя кровотеч у м'язах, суглобах та органах.

Минулого року регулюючі органи США та Європи схвалили Hympavzi для запобігання або зменшення частоти епізодів кровотеч у деяких пацієнтів із гемофілією. Хоча існують інші методи лікування, препарат Pfizer позиціонувався як перший у своєму роді. 

У своїй заяві Pfizer повідомила, що збирає додаткову інформацію, щоб краще зрозуміти обставини смерті пацієнта. Компанія заявила, що не очікує будь-якого впливу на безпеку пацієнтів, які отримують лікування цим препаратом, посилаючись на "поточні знання та загальні клінічні дані, зібрані на сьогодні".

Pfizer виплатить понад 60 млн доларі за сумнівні маркетингові практики Biohaven26.01.25, 09:01 • 31531 перегляд

Додамо

За даними видання, компанія Pfizer зіткнулася з проблемами безпеки своїх препаратів для лікування порушень згортання крові. Минулого року компанія відкликала свій препарат для лікування серповидноклітинної анемії з ринку, пославшись на "дисбаланс" у кількості смертей та ускладнень серповидноклітинної анемії у пацієнтів.

Тим часом генна терапія гемофілії не отримала комерційного успіху. Раніше цього року Pfizer заявила про припинення розробки генної терапії для цього захворювання крові через 12 місяців після отримання схвалення в США. Компанія BioMarin Pharmaceutical Inc. прагне продати свою генну терапію гемофілії після того, як побачила слабкий інтерес із боку пацієнтів.

Антоніна Туманова

Здоров'яНовини Світу
Pfizer
Сполучені Штати Америки