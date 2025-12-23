Пацієнт помер після прийому препарату Pfizer для лікування гемофілії

Пацієнт помер після прийому препарату Pfizer Inc. для лікування гемофілії, що стало ще одним ударом для компанії у галузі лікування захворювань крові, передає УНН із посиланням на Bloomberg.

Деталі

Cмерть сталася 14 грудня після того, як у пацієнта спостерігалися "серйозні побічні ефекти", включаючи інсульт та внутрішньомозковий крововилив, згідно із заявою Європейського консорціуму гемофілії, групи пацієнтів. Пацієнт брав участь у відкритому розширеному дослідженні препарату Hympavzi, схваленого для лікування стану, який перешкоджає правильному згортанню крові та може призвести до небезпечних для життя кровотеч у м'язах, суглобах та органах.

Минулого року регулюючі органи США та Європи схвалили Hympavzi для запобігання або зменшення частоти епізодів кровотеч у деяких пацієнтів із гемофілією. Хоча існують інші методи лікування, препарат Pfizer позиціонувався як перший у своєму роді.

У своїй заяві Pfizer повідомила, що збирає додаткову інформацію, щоб краще зрозуміти обставини смерті пацієнта. Компанія заявила, що не очікує будь-якого впливу на безпеку пацієнтів, які отримують лікування цим препаратом, посилаючись на "поточні знання та загальні клінічні дані, зібрані на сьогодні".

Додамо

За даними видання, компанія Pfizer зіткнулася з проблемами безпеки своїх препаратів для лікування порушень згортання крові. Минулого року компанія відкликала свій препарат для лікування серповидноклітинної анемії з ринку, пославшись на "дисбаланс" у кількості смертей та ускладнень серповидноклітинної анемії у пацієнтів.

Тим часом генна терапія гемофілії не отримала комерційного успіху. Раніше цього року Pfizer заявила про припинення розробки генної терапії для цього захворювання крові через 12 місяців після отримання схвалення в США. Компанія BioMarin Pharmaceutical Inc. прагне продати свою генну терапію гемофілії після того, як побачила слабкий інтерес із боку пацієнтів.