Pfizer виплатить понад 60 млн доларі за сумнівні маркетингові практики Biohaven

Компанія Pfizer погодилася виплатити 59,7 мільйона доларів, щоб врегулювати звинувачення у використанні недобросовісних практик компанією Biohaven Pharmaceuticals, яку вона придбала у 2022 році. Про це повідомляє Reuters, передає УНН.

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За даними Міністерства юстиції США, у період із березня 2020 до вересня 2022 року Biohaven нібито заохочувала лікарів частіше призначати препарат від мігрені Nurtec ODT. Для цього організовувалися дорогі заходи, на які запрошували лікарів, їх родичів і колег. Деякі події проходили у вишуканих ресторанах і не мали реальної освітньої цінності.

Після покупки Biohaven Pfizer припинила такі програми. Хоча компанія не визнає своєї провини, вона погодилася виплатити компенсацію. Із загальної суми 41,8 мільйона доларів отримає федеральний уряд США, 9,5 мільйона доларів буде передано до державних програм Medicaid, а 8,4 мільйона доларів отримає Патриція Фраттазіо – колишня співробітниця Biohaven, яка подала позов.

Pfizer заявляє, що рада залишити цю справу в минулому, аби надалі зосередитися на потребах пацієнтів.

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