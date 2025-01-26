Pfizer выплатит более 60 млн долларов за сомнительные маркетинговые практики Biohaven
Киев • УНН
Pfizer согласилась выплатить 59,7 млн долларов за недобросовестные практики компании Biohaven Pharmaceuticals по продвижению препарата от мигрени. Компания организовывала дорогостоящие мероприятия для врачей без образовательной ценности.
Компания Pfizer согласилась выплатить 59,7 миллиона долларов, чтобы урегулировать обвинения в использовании недобросовестных практик компанией Biohaven Pharmaceuticals, которую она приобрела в 2022 году. Об этом сообщает Reuters, передает УНН.
Детали
По данным Министерства юстиции США, в период с марта 2020 по сентябрь 2022 года Biohaven якобы поощряла врачей чаще назначать препарат от мигрени Nurtec ODT. Для этого организовывались дорогостоящие мероприятия, на которые приглашали врачей, их родственников и коллег. Некоторые события проходили в изысканных ресторанах и не имели реальной образовательной ценности.
После покупки Biohaven Pfizer прекратила такие программы. Хотя компания не признает своей вины, она согласилась выплатить компенсацию. Из общей суммы 41,8 миллиона долларов получит федеральное правительство США, 9,5 миллиона долларов будет передано в государственные программы Medicaid, а 8,4 миллиона долларов получит Патриция Фраттазио - бывшая сотрудница Biohaven, которая подала иск.
Pfizer заявляет, что рада оставить это дело в прошлом, чтобы в дальнейшем сосредоточиться на потребностях пациентов.
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