Пациент умер после приема препарата Pfizer для лечения гемофилии

Пациент умер после приема препарата Pfizer Inc. для лечения гемофилии, что стало еще одним ударом для компании в области лечения заболеваний крови, передает УНН со ссылкой на Bloomberg.

Детали

Смерть произошла 14 декабря после того, как у пациента наблюдались "серьезные побочные эффекты", включая инсульт и внутримозговое кровоизлияние, согласно заявлению Европейского консорциума гемофилии, группы пациентов. Пациент участвовал в открытом расширенном исследовании препарата Hympavzi, одобренного для лечения состояния, которое препятствует правильному свертыванию крови и может привести к опасным для жизни кровотечениям в мышцах, суставах и органах.

В прошлом году регулирующие органы США и Европы одобрили Hympavzi для предотвращения или уменьшения частоты эпизодов кровотечений у некоторых пациентов с гемофилией. Хотя существуют другие методы лечения, препарат Pfizer позиционировался как первый в своем роде.

В своем заявлении Pfizer сообщила, что собирает дополнительную информацию, чтобы лучше понять обстоятельства смерти пациента. Компания заявила, что не ожидает какого-либо влияния на безопасность пациентов, получающих лечение этим препаратом, ссылаясь на "текущие знания и общие клинические данные, собранные на сегодняшний день".

Добавим

По данным издания, компания Pfizer столкнулась с проблемами безопасности своих препаратов для лечения нарушений свертываемости крови. В прошлом году компания отозвала свой препарат для лечения серповидноклеточной анемии с рынка, сославшись на "дисбаланс" в количестве смертей и осложнений серповидноклеточной анемии у пациентов.

Тем временем генная терапия гемофилии не получила коммерческого успеха. Ранее в этом году Pfizer заявила о прекращении разработки генной терапии для этого заболевания крови через 12 месяцев после получения одобрения в США. Компания BioMarin Pharmaceutical Inc. стремится продать свою генную терапию гемофилии после того, как увидела слабый интерес со стороны пациентов.