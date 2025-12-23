Пациент умер после приема препарата Pfizer для лечения гемофилии
Киев • УНН
Пациент умер 14 декабря после приема препарата Hympavzi от Pfizer, что вызвало серьезные побочные эффекты, включая инсульт. Pfizer собирает информацию, не ожидая влияния на безопасность пациентов.
Пациент умер после приема препарата Pfizer Inc. для лечения гемофилии, что стало еще одним ударом для компании в области лечения заболеваний крови, передает УНН со ссылкой на Bloomberg.
Детали
Смерть произошла 14 декабря после того, как у пациента наблюдались "серьезные побочные эффекты", включая инсульт и внутримозговое кровоизлияние, согласно заявлению Европейского консорциума гемофилии, группы пациентов. Пациент участвовал в открытом расширенном исследовании препарата Hympavzi, одобренного для лечения состояния, которое препятствует правильному свертыванию крови и может привести к опасным для жизни кровотечениям в мышцах, суставах и органах.
В прошлом году регулирующие органы США и Европы одобрили Hympavzi для предотвращения или уменьшения частоты эпизодов кровотечений у некоторых пациентов с гемофилией. Хотя существуют другие методы лечения, препарат Pfizer позиционировался как первый в своем роде.
В своем заявлении Pfizer сообщила, что собирает дополнительную информацию, чтобы лучше понять обстоятельства смерти пациента. Компания заявила, что не ожидает какого-либо влияния на безопасность пациентов, получающих лечение этим препаратом, ссылаясь на "текущие знания и общие клинические данные, собранные на сегодняшний день".
Добавим
По данным издания, компания Pfizer столкнулась с проблемами безопасности своих препаратов для лечения нарушений свертываемости крови. В прошлом году компания отозвала свой препарат для лечения серповидноклеточной анемии с рынка, сославшись на "дисбаланс" в количестве смертей и осложнений серповидноклеточной анемии у пациентов.
Тем временем генная терапия гемофилии не получила коммерческого успеха. Ранее в этом году Pfizer заявила о прекращении разработки генной терапии для этого заболевания крови через 12 месяцев после получения одобрения в США. Компания BioMarin Pharmaceutical Inc. стремится продать свою генную терапию гемофилии после того, как увидела слабый интерес со стороны пациентов.