Пациент умер после приема препарата Pfizer для лечения гемофилии

15:52 • 4052 просмотра
Украинские военные отошли из Северска - Генштаб
15:42 • 7190 просмотра
ЦИК возобновила работу Госреестра избирателей впервые с начала полномасштабного вторжения - Арахамия
Эксклюзив
15:15 • 12097 просмотра
Бывший заместитель главы Госавиаслужбы Зелинский заблокировал использование транспортных самолетов армией
12:03 • 21664 просмотра
Сколько стоит комфортный зимний отдых в Буковеле и поблизости: обзор цен на жильеPhoto
23 декабря, 11:41 • 19009 просмотра
Гарантии безопасности, восстановление и рамки для окончания войны: Зеленский получил отчет Умерова и Гнатова после Майами о подготовленных драфтах
23 декабря, 11:27 • 24492 просмотра
Рождество в Украине 2025: как праздновать, что нельзя делать, будет ли выходной
Эксклюзив
23 декабря, 10:40 • 15591 просмотра
"Правда глаза колет"? Родственники умерших пациентов заявили, что клиника заблокировала сайт StopOdrexPhoto
23 декабря, 08:27 • 16961 просмотра
Атака рф почти полностью оставила без света три области, перебои еще в семи, аварийные отключения в большинстве регионов - энергетики
Эксклюзив
23 декабря, 06:30 • 22486 просмотра
Зеленский в этом году совершил более 50 заграничных визитов
22 декабря, 19:00 • 38102 просмотра
Должно быть справедливо и корректно: Зеленский анонсировал изменения в календарь праздничных и особых дней
Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Популярные новости
Новая теория предполагает одного подозреваемого в двух ужасных делах США об убийствах "Зодиака" и "Черной Георгины"Video23 декабря, 08:10
путину не интересны компромиссы, уступки со стороны Украины его не остановят - экс-глава Госдепа США Блинкен23 декабря, 09:33
Сериал "Очень странные дела" побил собственный рекорд просмотров финальным сезономVideo23 декабря, 09:59
Экономика рф позволяет кремлю продолжать войну против Украины и обогащаться на этом - ЦПД12:12
Пугающая закономерность: что объединяет истории пациентов Odrex и зачем клиника пытается "закрыть им рты"Photo14:58
Бывший заместитель главы Госавиаслужбы Зелинский заблокировал использование транспортных самолетов армией

Эксклюзив

15:15
Эксклюзив
15:15 • 12106 просмотра
Пугающая закономерность: что объединяет истории пациентов Odrex и зачем клиника пытается "закрыть им рты"Photo14:58
Сколько стоит комфортный зимний отдых в Буковеле и поблизости: обзор цен на жильеPhoto12:03
Рождество в Украине 2025: как праздновать, что нельзя делать, будет ли выходной23 декабря, 11:27
Креатура вице-премьера Кулебы в кресле главы Госавиаслужбы - продолжение пророссийского курса вместо перезагрузки отрасли?

Эксклюзив

22 декабря, 14:35
Эксклюзив
22 декабря, 14:35 • 86936 просмотра
Сериал "Очень странные дела" побил собственный рекорд просмотров финальным сезономVideo23 декабря, 09:59
Новая теория предполагает одного подозреваемого в двух ужасных делах США об убийствах "Зодиака" и "Черной Георгины"Video23 декабря, 08:10
Конфуз на AmericaFest: Ники Минаж случайно назвала Джей Ди Вэнса "убийцей" в присутствии вдовы Чарли Кирка22 декабря, 17:50
У долгожданной "Одиссеи" Нолана появился трейлерVideo22 декабря, 14:33
Гигантский пряничный домик из фильма "Один дома" появился в США и побил мировой рекордPhoto22 декабря, 07:59
Пациент умер после приема препарата Pfizer для лечения гемофилии

Киев • УНН

 • 8 просмотра

Пациент умер 14 декабря после приема препарата Hympavzi от Pfizer, что вызвало серьезные побочные эффекты, включая инсульт. Pfizer собирает информацию, не ожидая влияния на безопасность пациентов.

Пациент умер после приема препарата Pfizer для лечения гемофилии

Пациент умер после приема препарата Pfizer Inc. для лечения гемофилии, что стало еще одним ударом для компании в области лечения заболеваний крови, передает УНН со ссылкой на Bloomberg.

Детали

Смерть произошла 14 декабря после того, как у пациента наблюдались "серьезные побочные эффекты", включая инсульт и внутримозговое кровоизлияние, согласно заявлению Европейского консорциума гемофилии, группы пациентов. Пациент участвовал в открытом расширенном исследовании препарата Hympavzi, одобренного для лечения состояния, которое препятствует правильному свертыванию крови и может привести к опасным для жизни кровотечениям в мышцах, суставах и органах.

В прошлом году регулирующие органы США и Европы одобрили Hympavzi для предотвращения или уменьшения частоты эпизодов кровотечений у некоторых пациентов с гемофилией. Хотя существуют другие методы лечения, препарат Pfizer позиционировался как первый в своем роде. 

В своем заявлении Pfizer сообщила, что собирает дополнительную информацию, чтобы лучше понять обстоятельства смерти пациента. Компания заявила, что не ожидает какого-либо влияния на безопасность пациентов, получающих лечение этим препаратом, ссылаясь на "текущие знания и общие клинические данные, собранные на сегодняшний день".

Pfizer выплатит более 60 млн долларов за сомнительные маркетинговые практики Biohaven26.01.25, 09:01

Добавим

По данным издания, компания Pfizer столкнулась с проблемами безопасности своих препаратов для лечения нарушений свертываемости крови. В прошлом году компания отозвала свой препарат для лечения серповидноклеточной анемии с рынка, сославшись на "дисбаланс" в количестве смертей и осложнений серповидноклеточной анемии у пациентов.

Тем временем генная терапия гемофилии не получила коммерческого успеха. Ранее в этом году Pfizer заявила о прекращении разработки генной терапии для этого заболевания крови через 12 месяцев после получения одобрения в США. Компания BioMarin Pharmaceutical Inc. стремится продать свою генную терапию гемофилии после того, как увидела слабый интерес со стороны пациентов.

Антонина Туманова

ЗдоровьеНовости Мира
Pfizer
Соединённые Штаты