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Частину квартири родички ексміністра віддали державі за рішенням ВАКС

Київ • УНН

 • 116 перегляди

Суд визнав необґрунтованими 53,15% квартири в елітному ЖК Києва. Її вартість у 4,35 млн грн стягнуть у дохід держави.

Частину квартири родички ексміністра віддали державі за рішенням ВАКС

Вищий антикорупційний суд частково задовольнив позов прокурора САП щодо квартири, яку колишній міністр аграрної політики та продовольства України Віталій Коваль оформив на свою родичку. Про це повідомляє спеціалізована антикорупційна прокуратура, передає УНН.

"ВАКС визнав необґрунтованою частину активу, що оформлений на родичку колишнього Міністра  02 вересня 2026 року ВАКС частково задовольнив позов прокурора САП про визнання необґрунтованою частини активу, що оформлений на родичку колишнього Міністра аграрної політики та продовольства України В. Коваля", – йдеться у дописі.

Зокрема, за інформацією САП, суд визнав необґрунтованою 53,15 % квартири, яка розташована в одному з елітних житлових комплексів у місті Києві, та постановив стягнути з посадовця в дохід держави її вартість – 4 353 176 грн.

Таке рішення суду може бути оскаржене протягом 30 днів з дня складення його повного тексту. 

Додатково

Йдеться про квартиру площею понад 170 кв. м в одному з елітних житлових комплексів Києва. У 2021 році родичка посадовця набула її у приватну власність. Загальна вартість нерухомості становила 8,1 млн грн.  Починаючи з 2023 року посадовець вказував квартиру у своїй декларації як місце проживання його сім’ї та об’єкт оренди його дружини. 

"Позов мотивовано тим, що зібрані докази підтверджують, що посадовець та його сім’я користуються цим об’єктом набагато раніше, ніж він зазначив у декларації. Аналізом доходів та видатків родички встановлено часткову неможливість набути цей об’єкт нерухомості за рахунок законних доходів. Висунута нею версія про отримання позики на суму майже 5,5 млн грн спростована здобутими доказами", – йдеться у дописі САП.

Нагадаємо

Віталія Коваля призначили на посаду міністра аграрної політики та продовольства 5 вересня 2024 року. Раніше він чотири роки очолював Рівненську обласну адміністрацію, а потім майже рік Фонд держмайна.

Після переходу Коваля в Міністерство агрополітики, його місце у Фонді держмайна зайняла Іванна Смачило. Як відомо, вони мають давніші зв'язки. Саме Коваль привів її до Фонду та сформував там свій кадровий резерв з перевірених та довірених осіб, які пройшли з ним нелегкий шлях керування областю.

Алла Кіосак

Кримінал
Нерухомість
Віталій Коваль
Міністерство аграрної політики та продовольства України
Вищий антикорупційний суд України
Київ