Часть квартиры родственницы экс-министра передали государству по решению ВАКС

Высший антикоррупционный суд частично удовлетворил иск прокурора САП в отношении квартиры, которую бывший министр аграрной политики и продовольствия Украины Виталий Коваль оформил на свою родственницу. Об этом сообщает специализированная антикоррупционная прокуратура, передает УНН.

"ВАКС признал необоснованной часть актива, оформленного на родственницу бывшего министра 02 сентября 2026 года ВАКС частично удовлетворил иск прокурора САП о признании необоснованной части актива, оформленного на родственницу бывшего министра аграрной политики и продовольствия Украины В. Коваля", – говорится в сообщении.

В частности, по информации САП, суд признал необоснованными 53,15 % квартиры, расположенной в одном из элитных жилых комплексов в городе Киеве, и постановил взыскать с должностного лица в доход государства ее стоимость – 4 353 176 грн.

Это решение суда может быть обжаловано в течение 30 дней со дня составления его полного текста.

Дополнительно

Речь идет о квартире площадью более 170 кв. м в одном из элитных жилых комплексов Киева. В 2021 году родственница должностного лица приобрела ее в частную собственность. Общая стоимость недвижимости составляла 8,1 млн грн. Начиная с 2023 года должностное лицо указывало квартиру в своей декларации как место проживания его семьи и объект аренды его супруги.

"Иск мотивирован тем, что собранные доказательства подтверждают: должностное лицо и его семья пользуются этим объектом намного раньше, чем он указал в декларации. Анализом доходов и расходов родственницы установлена частичная невозможность приобрести этот объект недвижимости за счет законных доходов. Выдвинутая ею версия о получении займа на сумму почти 5,5 млн грн опровергнута добытыми доказательствами", – говорится в сообщении САП.

Напомним

Виталия Коваля назначили на должность министра аграрной политики и продовольствия 5 сентября 2024 года. Ранее он четыре года возглавлял Ровенскую областную администрацию, а затем почти год – Фонд госимущества.

После перехода Коваля в Министерство аграрной политики его место в Фонде госимущества заняла Иванна Смачило. Как известно, они имеют давние связи. Именно Коваль привел ее в Фонд и сформировал там свой кадровый резерв из проверенных и доверенных лиц, которые прошли вместе с ним нелегкий путь управления областью.