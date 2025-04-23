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США втратять стратегічного партнера в особі України, якщо вийдуть з переговорного процесу - Зеленський
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Частка фальсифікату ЗЗР висока та стабільна - на рівні 20-25%

Київ • УНН

 • 732 перегляди

Використання фальсифікованих ЗЗР загрожує довкіллю, здоров’ю людей і призводить до загибелі бджіл.

Частка фальсифікату ЗЗР висока та стабільна - на рівні 20-25%

В Україні частка фальсифікату засобів захисту рослин є доволі високою та стабільною — на рівні 20-25%.  Про це зазначає керівник агрохімічного напрямку Європейської Бізнес Асоціації Віктор Погорілий, пише AgroPortal.ua.

У свою чергу в асоціації "Український клуб аграрного бізнесу" додають, що використання такої продукції становить небезпеку не лише для того, хто її застосовує, але й для навколишнього середовища та потенційних споживачів обробленої сільськогосподарської продукції.

Фальсифіковані ЗЗР – це суміш неперевірених небезпечних речовин невідомого походження, яка може мати не лише короткострокові негативні наслідки для довкілля та здоров’я людини, а й продовжувати завдавати шкоди в довгостроковій перспективі залежно від терміну розпаду таких невідомих речовин і ступеня ураження здоров’я людини

— наголошує координатор комітету захисту рослин та насіння УКАБ Ганна Каширіна.

Окрім цього, використання фальсифікатів, недотримання виконання інструкції із застосування ЗЗР, невчасне інформування про їх внесення з боку аграріїв та невчасна ізоляція бджіл у вуликах або вивезення пасіки в безпечне місце на термін, передбачений обмеженнями під час застосування конкретних ЗЗР, призводить до потрави бджіл.

За даними Держпродспоживслужби, кількість загиблих бджолосімей торік склала 1048, зокрема через отруєння пестицидами — 8, у той час як 2018 року ця кількість сягала 12 800, а вже 2020 року — 473.

Насамперед рівень смертності бджіл знизився завдяки щорічній інформаційній кампанії, спрямованій на налагодження ефективної взаємодії аграрій – пасічник, яку проводить Мінагрополітики разом із Держпродспоживслужбою та асоціаціями

– каже керівник агрохімічного напрямку Європейської Бізнес Асоціації Віктор Погорілий.

Цьогоріч перед стартом агровиробничого сезону Мінагрополітики запустило платформу "єБджільництво", що має звести кількість отруєнь до мінімуму.

Якісна синхронізація основних учасників ринку в цьому напрямі дійсно важлива, додають у міжнародній технологічній компанії Syngenta. Компанія в Україні активно впроваджує програми із захисту біорізноманіття, зокрема із фокусом на здоров'я бджіл та інших корисних комах, а також проводить навчання для агровиробників щодо відповідального застосування засобів захисту рослин.

"Наш досвід показує, що тісна співпраця між аграріями, пасічниками та виробниками ЗЗР сприяє збереженню природних екосистем, а це своєю чергою забезпечує стабільність урожаїв і підвищує якість сільськогосподарської продукції. Ми прагнемо досягти балансу між ефективним сільгоспвиробництвом і захистом довкілля", — зазначає керівник групи регіональних технічних експертів компанії "Сингента" Олександр Зозуля.

Лілія Подоляк

Лілія Подоляк

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