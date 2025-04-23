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США потеряют стратегического партнера в лице Украины, если выйдут из переговорного процесса - Зеленский
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Financial Times

MIM-104 Patriot

Доля фальсификата СЗР высока и стабильна - на уровне 20-25%

Киев • УНН

 • 490 просмотра

Использование фальсифицированных СЗР угрожает окружающей среде, здоровью людей и приводит к гибели пчел.

Доля фальсификата СЗР высока и стабильна - на уровне 20-25%

В Украине доля фальсификата средств защиты растений достаточно высока и стабильна — на уровне 20-25%. Об этом отмечает руководитель агрохимического направления Европейской Бизнес Ассоциации Виктор Погорелый, пишет AgroPortal.ua.

В свою очередь в ассоциации "Украинский клуб аграрного бизнеса" добавляют, что использование такой продукции представляет опасность не только для того, кто ее применяет, но и для окружающей среды и потенциальных потребителей обработанной сельскохозяйственной продукции.

Фальсифицированные СЗР – это смесь непроверенных опасных веществ неизвестного происхождения, которая может иметь не только краткосрочные негативные последствия для окружающей среды и здоровья человека, но и продолжать наносить вред в долгосрочной перспективе в зависимости от срока распада таких неизвестных веществ и степени поражения здоровья человека

  - отмечает координатор комитета защиты растений и семян УКАБ Анна Каширина.

Кроме того, использование фальсификатов, несоблюдение инструкции по применению СЗР, несвоевременное информирование об их внесении со стороны аграриев и несвоевременная изоляция пчел в ульях или вывоз пасеки в безопасное место на срок, предусмотренный ограничениями при применении конкретных СЗР, приводит к потере пчел.

По данным Госпродпотребслужбы, количество погибших пчелосемей в прошлом году составило 1048, в том числе из-за отравления пестицидами — 8, в то время как в 2018 году это количество достигало 12 800, а уже в 2020 году — 473.

Прежде всего, уровень смертности пчел снизился благодаря ежегодной информационной кампании, направленной на налаживание эффективного взаимодействия аграрий – пчеловод, которую проводит Минагрополитики вместе с Госпродпотребслужбой и ассоциациями

– говорит руководитель агрохимического направления Европейской Бизнес Ассоциации Виктор Погорелый.

В этом году перед стартом агропроизводственного сезона Минагрополитики запустило платформу "єБджільництво", которая должна свести количество отравлений к минимуму.

Качественная синхронизация основных участников рынка в этом направлении действительно важна, добавляют в международной технологической компании Syngenta. Компания в Украине активно внедряет программы по защите биоразнообразия, в частности, с фокусом на здоровье пчел и других полезных насекомых, а также проводит обучение для агропроизводителей по ответственному применению средств защиты растений.

"Наш опыт показывает, что тесное сотрудничество между аграриями, пчеловодами и производителями СЗР способствует сохранению природных экосистем, что в свою очередь обеспечивает стабильность урожаев и повышает качество сельскохозяйственной продукции. Мы стремимся к достижению баланса между эффективным сельхозпроизводством и защитой окружающей среды", — отмечает руководитель группы региональных технических экспертов компании "Сингента" Александр Зозуля.

Лилия Подоляк

Лилия Подоляк

ЭкономикаАгроновости
Министерство аграрной политики и продовольствия Украины
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