Україна створює систему аграрних знань AKIS за стандартами Євросоюзу

$41.540.04
46.590.50
ukenru
США-Україна-Туреччина та росія-Україна-Туреччина: завтра в Стамбулі на порядку денному тристоронні переговори - ЗМІ
15 травня, 19:31 • 14475 перегляди

США-Україна-Туреччина та росія-Україна-Туреччина: завтра в Стамбулі на порядку денному тристоронні переговори - ЗМІ

15 травня, 18:19 • 28623 перегляди

Зеленський створив делегацію України для участі в переговорному процесі щодо досягнення миру з рф

15 травня, 16:24 • 64080 перегляди

Санкції, зустріч в Стамбулі, наступ росіян: ключові заяви Зеленського за підсумками зустрічі із Ердоганом

15 травня, 15:19 • 56511 перегляди

Зеленський: росія розпочала наступ по всіх напрямках, головний - Сумський

15 травня, 10:37 • 95442 перегляди

Трамп заявив, що його пріоритет - припинити конфлікти, а не розпочати їх

15 травня, 06:00 • 109247 перегляди

Рютте: є "обережний оптимізм" на тлі потенційних переговорів України та рф, але все залежить від москви

14 травня, 18:32 • 161150 перегляди

Кубок України: "Шахтар" переміг "Динамо" в серії післяматчевих пенальті

14 травня, 14:42 • 147841 перегляди

Віткофф і Рубіо прибудуть до Стамбула для участі в переговорах щодо України 16 травня - ЗМІ

14 травня, 13:55 • 307502 перегляди

Другий півфінал Євробачення-2025: хто виступить і де дивитися

Ексклюзив
14 травня, 13:50 • 104634 перегляди

“Хоче розширити повноваження до небес”: Янченко пояснила, чому голова АРМА Дума чинить спротив реформі

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+7°
1м/с
89%
747мм
Популярнi новини

У центрі Києва жінка на Алеї Героїв розкидала квіти та пошкодила фотографії загиблих захисників

15 травня, 18:23 • 4190 перегляди

На сході Дніпропетровщини активізувалися ворожі БпЛА: можлива робота ППО

15 травня, 19:05 • 8830 перегляди

Рубіо не буде на переговорах у Стамбулі через "низький рівень делегації рф"

15 травня, 19:41 • 8194 перегляди

"Треба працювати разом заради миру": Зеленський подякував за підтримку президенту FIFA

22:13 • 5034 перегляди

У Румунії ультраправий кандидат Сіміон може створити антиукраїнський блок в ЄС

02:19 • 9804 перегляди
Публікації

Санкції, зустріч в Стамбулі, наступ росіян: ключові заяви Зеленського за підсумками зустрічі із Ердоганом

15 травня, 16:24 • 64065 перегляди

Перемовини України та рф в Стамбулі під загрозою: міжнародні ЗМІ оцінили головні ризики ситуації, що склалася

15 травня, 12:41 • 120662 перегляди

“Сірий” ринок електроніки у 2025 році має скоротитися – міжнародні експерти

14 травня, 16:34 • 187084 перегляди

Перемовини у Стамбулі: головні заяви та події напередодні зустрічі України та рф

14 травня, 16:00 • 253589 перегляди

Другий півфінал Євробачення-2025: хто виступить і де дивитися

14 травня, 13:55 • 307501 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Дональд Трамп

Володимир Зеленський

Біньямін Нетаньяху

Фрідріх Мерц

Руслан Стефанчук

Актуальні місця

Україна

Сполучені Штати

Київ

Польща

Ізраїль

Реклама
УНН Lite

Джастін Бібер ледь не збанкрутував: йому довелося продати свій музичний каталог за 200 мільйонів доларів аби виправити положення

15 травня, 14:45 • 28578 перегляди

Шон Пенн назвав Дженніфер Лоуренс "останньою кінозіркою"

15 травня, 13:23 • 68398 перегляди

Брюс Спрінгстін назвав адміністрацію Трампа "корумпованою, некомпетентною і зрадницькою"

15 травня, 07:51 • 99376 перегляди

Netflix анонсував випуск нового сезону і показав тизер "Бріджертонів"

15 травня, 05:19 • 134395 перегляди

Кім Кардаш’ян зявилась на судовому засіданні у Парижі у діамантах на мільйони доларів

14 травня, 14:08 • 83369 перегляди
Актуальне

FAB-250

Нафта марки Brent

Рейс 17 Malaysia Airlines

Boeing 747

Grand Theft Auto

Україна створює систему аграрних знань AKIS за стандартами Євросоюзу

Київ • УНН

 • 476 перегляди

В Україні впроваджують систему AKIS за моделлю ЄС, що передбачає створення 8 регіональних хабів. Це об'єднає фермерів, науковців і відкриє доступ до інновацій.

Україна створює систему аграрних знань AKIS за стандартами Євросоюзу

Україна розпочала впровадження національної системи сільськогосподарських знань та інновацій AKIS за європейською моделлю. Система передбачає створення 8 регіональних хабів, об’єднання фермерів, науковців і дорадників у спільну мережу та відкритий доступ до інновацій і знань. Про це інформує Міністерство аграрної політики та продовольства України, передає УНН.

Деталі

Міністерство аграрної політики та продовольства України розробило концепцію створення національної системи сільськогосподарських знань та інновацій (AKIS). Про це повідомив Міністр Віталій Коваль.

AKIS – ключовий рушій інновацій в агросекторі ЄС, і ми впроваджуємо його в Україні. Це ще один крок до інтеграції з європейською системою – не на папері, а в реальній роботі з фермерами, науковцями, дорадниками

- наголосив Коваль.

Основні положення національної системи сільськогосподарських знань та інновацій:

  • ⁠Фермер – у центрі. Саме під його запит має працювати система: від доступу до актуальної аграрної інформації до впровадження інновацій.
    • Об’єднання в єдину мережу фермерів, дорадників, науковців, викладачів, бізнес і громадські організації. Усі, хто створює і поширює знання, – працюють на спільний результат.
      • ⁠Створення 8 регіональних AKIS-хабів, які будуть працювати, як локальні центри доступу до знань, інновацій, навчання й консультацій.
        • Відкриття дверей до європейської системи знань – наші фермери зможуть користуватися найкращими практиками, технологіями й досвідом країн ЄС.

          "Без знань немає розвитку. А без інновацій – немає конкурентного агросектору. Український фермер має бути не просто сильним, а ще й добре поінформованим. Ми вже сьогодні створюємо спільне майбутнє з Європою. І фермер у цьому майбутньому – ключовий гравець", – додав Віталій Коваль.

          Нагадаємо

          Інститут сільського господарства Північного Сходу НААН створює унікальні сорти гречки, конопель та інших культур. Їхні розробки займають значну частину посівних площ України.

          Експерт Козаченко про аграрну науку: лідерство у селекції зберігається, але є ризики12.05.25, 10:49 • 32866 переглядiв

          Віта Зеленецька

          Віта Зеленецька

          ЕкономікаАгроновини
          Віталій Коваль
          Міністерство аграрної політики та продовольства України
          Європейський Союз
          Україна
          Brent
          $64.59
          Bitcoin
          $104,194.80
          S&P 500
          $5,912.15
          Tesla
          $341.53
          Газ TTF
          $35.29
          Золото
          $3,218.84
          Ethereum
          $2,573.13