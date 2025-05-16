Україна створює систему аграрних знань AKIS за стандартами Євросоюзу

Україна розпочала впровадження національної системи сільськогосподарських знань та інновацій AKIS за європейською моделлю. Система передбачає створення 8 регіональних хабів, об’єднання фермерів, науковців і дорадників у спільну мережу та відкритий доступ до інновацій і знань. Про це інформує Міністерство аграрної політики та продовольства України, передає УНН.

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Міністерство аграрної політики та продовольства України розробило концепцію створення національної системи сільськогосподарських знань та інновацій (AKIS). Про це повідомив Міністр Віталій Коваль.

AKIS – ключовий рушій інновацій в агросекторі ЄС, і ми впроваджуємо його в Україні. Це ще один крок до інтеграції з європейською системою – не на папері, а в реальній роботі з фермерами, науковцями, дорадниками - наголосив Коваль.

Основні положення національної системи сільськогосподарських знань та інновацій:

⁠Фермер – у центрі. Саме під його запит має працювати система: від доступу до актуальної аграрної інформації до впровадження інновацій.

Об’єднання в єдину мережу фермерів, дорадників, науковців, викладачів, бізнес і громадські організації. Усі, хто створює і поширює знання, – працюють на спільний результат.

⁠Створення 8 регіональних AKIS-хабів, які будуть працювати, як локальні центри доступу до знань, інновацій, навчання й консультацій.

Відкриття дверей до європейської системи знань – наші фермери зможуть користуватися найкращими практиками, технологіями й досвідом країн ЄС.

"Без знань немає розвитку. А без інновацій – немає конкурентного агросектору. Український фермер має бути не просто сильним, а ще й добре поінформованим. Ми вже сьогодні створюємо спільне майбутнє з Європою. І фермер у цьому майбутньому – ключовий гравець", – додав Віталій Коваль.

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