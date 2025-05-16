Украина создает систему аграрных знаний AKIS по стандартам Евросоюза

Украина начала внедрение национальной системы сельскохозяйственных знаний и инноваций AKIS по европейской модели. Система предусматривает создание 8 региональных хабов, объединение фермеров, ученых и советников в общую сеть и открытый доступ к инновациям и знаниям. Об этом информирует Министерство аграрной политики и продовольствия Украины, передает УНН.

Детали

Министерство аграрной политики и продовольствия Украины разработало концепцию создания национальной системы сельскохозяйственных знаний и инноваций (AKIS). Об этом сообщил Министр Виталий Коваль.

AKIS – ключевой двигатель инноваций в агросекторе ЕС, и мы внедряем его в Украине. Это еще один шаг к интеграции с европейской системой – не на бумаге, а в реальной работе с фермерами, учеными, советниками - подчеркнул Коваль.

Основные положения национальной системы сельскохозяйственных знаний и инноваций:

⁠Фермер – в центре. Именно под его запрос должна работать система: от доступа к актуальной аграрной информации до внедрения инноваций.

Объединение в единую сеть фермеров, советников, ученых, преподавателей, бизнес и общественные организации. Все, кто создает и распространяет знания, – работают на общий результат.

⁠Создание 8 региональных AKIS-хабов, которые будут работать, как локальные центры доступа к знаниям, инновациям, обучению и консультациям.

Открытие дверей к европейской системе знаний – наши фермеры смогут пользоваться лучшими практиками, технологиями и опытом стран ЕС.

"Без знаний нет развития. А без инноваций – нет конкурентного агросектора. Украинский фермер должен быть не просто сильным, но и хорошо информированным. Мы уже сегодня создаем общее будущее с Европой. И фермер в этом будущем – ключевой игрок", – добавил Виталий Коваль.

Напомним

Институт сельского хозяйства Северо-Востока НААН создает уникальные сорта гречки, конопли и других культур. Их разработки занимают значительную часть посевных площадей Украины.

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