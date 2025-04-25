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Посівна-2025: ярими засіяли вже понад третину від запланованого

Київ • УНН

 • 274 перегляди

Українські аграрії засіяли 35% запланованих площ ярими зерновими та зернобобовими культурами, це 2 млн га. Найбільше засіяно кукурудзи та ячменю, лідери посівної – Полтавська, Кіровоградська, Сумська області.

Посівна-2025: ярими засіяли вже понад третину від запланованого

Українські аграрії засіяли ярими зерновими та зернобобовими культурами вже 2 млн га, або 35% від запланованих площ, повідомили у Мінагрополітики у п'ятницю, пише УНН.

Станом на 25 квітня 2025 року аграрії всіх областей України засіяли 2 млн га ярих зернових та зернобобових культур. В Рівненській області почали сіяти гречку

- повідомили у міністерстві.

Наразі найбільша площа посівів, як вказано, припадає на кукурудзу – 705 тис. га, ячмінь –  702,1 тис. га, ярої пшениці вже засіяно 199,8 тис. га, гороху – 201,8 тис. га, вівса – 154,2 тис. га.

Регіони-лідери за темпами сівби:

  • Полтавська область: 251,5 тис. га (пшениця – 4,5 тис. га, ячмінь – 69,1 тис. га, горох – 9,6 тис. га, овес – 3,1 тис. га, кукурудза – 165,2 тис. га);
    • Кіровоградська область: 146,4 тис. га (пшениця – 3 тис. га, ячмінь – 35,4 тис. га, горох – 18,7 тис. га, овес – 0,5 тис. га, кукурудза – 84,7 тис. га);
      • Сумська область: 138,1 тис. га (пшениця – 21,5 тис. га, ячмінь – 18,2 тис. га, горох – 5,8 тис. га, овес – 9,8 тис. га, кукурудза – 81,2 тис. га);
        • Одеська область: 122,5 тис. га (пшениця – 6,5 тис. га, ячмінь – 35,2 тис. га, горох – 62 тис. га, овес – 1,5 тис. га, кукурудза – 8,4 тис. га);
          • Хмельницька область: 119,9 тис. га (пшениця – 10,9 тис. га, ячмінь – 74,5 тис. га, горох – 2,6 тис. га, овес – 2,5 тис. га, кукурудза – 24,8 тис. га).

            Технічні культури засіяні на площі 1 763,6 тис. га. З них: 

            • соняшнику засіяно 1 236,8 тис. га; 
              • цукрових  буряків  –  228,5 тис. га; 
                • сої – 187,6 тис. га.

                  Доповнення

                  Як вказують у Мінагро, загалом у 2025 році заплановано засіяти близько 5,7 млн га ярих зернових та зернобобових культур, що відповідає рівню 2024 року. Головною особливістю нового сезону стане збільшення площ під ярою пшеницею до 227,5 тис. га. Такі зміни в структурі посівів відповідають стабільному попиту на пшеницю з боку переробних підприємств та експортерів, зазначили у міністерстві.

                  Агросектор забезпечив понад половину експорту України у березні: основні товари та партнери09.04.25, 12:25 • 6335 переглядiв

                  Юлія Шрамко

                  Юлія Шрамко

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