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Посевная-2025: яровыми засеяли уже более трети от запланированного

Киев • УНН

 • 232 просмотра

Украинские аграрии засеяли 35% запланированных площадей яровыми зерновыми и зернобобовыми культурами, это 2 млн га. Больше всего засеяно кукурузы и ячменя, лидеры посевной – Полтавская, Кировоградская, Сумская области.

Посевная-2025: яровыми засеяли уже более трети от запланированного

Украинские аграрии засеяли яровыми зерновыми и зернобобовыми культурами уже 2 млн га, или 35% от запланированных площадей, сообщили в Минагрополитики в пятницу, пишет УНН.

По состоянию на 25 апреля 2025 года аграрии всех областей Украины засеяли 2 млн га яровых зерновых и зернобобовых культур. В Ровенской области начали сеять гречку

- сообщили в министерстве.

Сейчас самая большая площадь посевов, как указано, приходится на кукурузу – 705 тыс. га, ячмень –  702,1 тыс. га, яровой пшеницы уже засеяно 199,8 тыс. га, гороха – 201,8 тыс. га, овса – 154,2 тыс. га.

Регионы-лидеры по темпам сева:

  • Полтавская область: 251,5 тыс. га (пшеница – 4,5 тыс. га, ячмень – 69,1 тыс. га, горох – 9,6 тыс. га, овес – 3,1 тыс. га, кукуруза – 165,2 тыс. га);
    • Кировоградская область: 146,4 тыс. га (пшеница – 3 тыс. га, ячмень – 35,4 тыс. га, горох – 18,7 тыс. га, овес – 0,5 тыс. га, кукуруза – 84,7 тыс. га);
      • Сумская область: 138,1 тыс. га (пшеница – 21,5 тыс. га, ячмень – 18,2 тыс. га, горох – 5,8 тыс. га, овес – 9,8 тыс. га, кукуруза – 81,2 тыс. га);
        • Одесская область: 122,5 тыс. га (пшеница – 6,5 тыс. га, ячмень – 35,2 тыс. га, горох – 62 тыс. га, овес – 1,5 тыс. га, кукуруза – 8,4 тыс. га);
          • Хмельницкая область: 119,9 тыс. га (пшеница – 10,9 тыс. га, ячмень – 74,5 тыс. га, горох – 2,6 тыс. га, овес – 2,5 тыс. га, кукуруза – 24,8 тыс. га).

            Технические культуры засеяны на площади 1 763,6 тыс. га. Из них: 

            • подсолнечника засеяно 1 236,8 тыс. га; 
              • сахарной  свеклы  –  228,5 тыс. га; 
                • сои – 187,6 тыс. га.

                  Дополнение

                  Как указывают в Минагро, в целом в 2025 году запланировано засеять около 5,7 млн га яровых зерновых и зернобобовых культур, что соответствует уровню 2024 года. Главной особенностью нового сезона станет увеличение площадей под яровой пшеницей до 227,5 тыс. га. Такие изменения в структуре посевов соответствуют стабильному спросу на пшеницу со стороны перерабатывающих предприятий и экспортеров, отметили в министерстве.

                  Агросектор обеспечил более половины экспорта Украины в марте: основные товары и партнеры09.04.25, 12:25 • 6335 просмотров

                  Юлия Шрамко

                  Юлия Шрамко

                  ЭкономикаАгроновости
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                  Полтавская область
                  Одесская область
                  Министерство аграрной политики и продовольствия Украины
                  Украина
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