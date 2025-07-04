Жнива-2025: Україна наближається до мільйона тонн зерна нового врожаю
Київ • УНН
Станом на 4 липня 2025 року в Україні обмолочено 331,9 тис. га ранніх зернових та зернобобових культур, намолочено 865,7 тис. тонн. Жнива тривають у дев'яти областях, лідером є Одеська область.
Жнива в Україні розпочалися вже у 9 областях - аграрії наближаються до збору першого мільйона тонн зерна нового врожаю, повідомили у Мінагрополітики у п'ятницю, пише УНН.
Жнива набирають обертів. Українські аграрії вже намолотили майже мільйон тонн зерна нового врожаю
Деталі
"Станом на 4 липня 2025 року в Україні вже обмолочено 331,9 тис. га та намолочено 865,7 тис. тонн ранніх зернових та зернобобових культур", - ідеться у повідомленні.
Зокрема:
- пшениці – обмолочено 107,4 тис. га, намолочено – 277,8 тис. тонн;
- ячмінь – обмолочено 176,6 тис. га, намолочено – 501,2 тис. тонн;
- горох – обмолочено 47,2 тис. га намолочено – 83,8 тис. тонн.
Лідер зі збору зернових та зернобобових Одеська область.
Загалом жнивують вже дев’ять областей. Зокрема:
- Одеська – обмолочено 175,8 тис. га, намолочено – 516,2 тис. тонн;
- Миколаївська – обмолочено 119,7 тис. га, намолочено – 276,7 тис. тонн;
- Дніпропетровська – обмолочено 17,7 тис. га, намолочено – 37,2 тис. тонн.
Сільгосптоваровиробники Миколаївської, Одеської, Запорізької і Херсонської областей зібрали вже 71,6 тис. тонн ріпаку, який обмолочений на площі 46 тис. га.
Доповнення
У Мінагро заявляли, що врожай зернових в Україні у 2025 році може зменшитися на 10% до приблизно 51 мільйона тонн порівняно з 56,7 мільйона тонн у 2024 році, за найпесимістичнішим сценарієм.