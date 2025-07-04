Жнива-2025: Україна наближається до мільйона тонн зерна нового врожаю

Жнива в Україні розпочалися вже у 9 областях - аграрії наближаються до збору першого мільйона тонн зерна нового врожаю, повідомили у Мінагрополітики у п'ятницю, пише УНН.

Жнива набирають обертів. Українські аграрії вже намолотили майже мільйон тонн зерна нового врожаю - написав у Telegram міністр аграрної політики та продовольства Віталій Коваль.

Деталі

"Станом на 4 липня 2025 року в Україні вже обмолочено 331,9 тис. га та намолочено 865,7 тис. тонн ранніх зернових та зернобобових культур", - ідеться у повідомленні.

Зокрема:

пшениці – обмолочено 107,4 тис. га, намолочено – 277,8 тис. тонн;

ячмінь – обмолочено 176,6 тис. га, намолочено – 501,2 тис. тонн;

горох – обмолочено 47,2 тис. га намолочено – 83,8 тис. тонн.

Лідер зі збору зернових та зернобобових Одеська область.

Загалом жнивують вже дев’ять областей. Зокрема:

Одеська – обмолочено 175,8 тис. га, намолочено – 516,2 тис. тонн;

Миколаївська – обмолочено 119,7 тис. га, намолочено – 276,7 тис. тонн;

Дніпропетровська – обмолочено 17,7 тис. га, намолочено – 37,2 тис. тонн.

Сільгосптоваровиробники Миколаївської, Одеської, Запорізької і Херсонської областей зібрали вже 71,6 тис. тонн ріпаку, який обмолочений на площі 46 тис. га.

Доповнення

У Мінагро заявляли, що врожай зернових в Україні у 2025 році може зменшитися на 10% до приблизно 51 мільйона тонн порівняно з 56,7 мільйона тонн у 2024 році, за найпесимістичнішим сценарієм.