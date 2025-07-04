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Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

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Жнива-2025: Україна наближається до мільйона тонн зерна нового врожаю

Київ • УНН

 • 292 перегляди

Станом на 4 липня 2025 року в Україні обмолочено 331,9 тис. га ранніх зернових та зернобобових культур, намолочено 865,7 тис. тонн. Жнива тривають у дев'яти областях, лідером є Одеська область.

Жнива-2025: Україна наближається до мільйона тонн зерна нового врожаю

Жнива в Україні розпочалися вже у 9 областях - аграрії наближаються до збору першого мільйона тонн зерна нового врожаю, повідомили у Мінагрополітики у п'ятницю, пише УНН.

Жнива набирають обертів. Українські аграрії вже намолотили майже мільйон тонн зерна нового врожаю

- написав у Telegram міністр аграрної політики та продовольства Віталій Коваль.

Деталі

"Станом на 4 липня 2025 року в Україні вже обмолочено 331,9 тис. га та намолочено 865,7 тис. тонн ранніх зернових та зернобобових культур", - ідеться у повідомленні.

Зокрема: 

  • пшениці – обмолочено 107,4 тис. га, намолочено – 277,8 тис. тонн; 
    • ячмінь – обмолочено 176,6 тис. га, намолочено – 501,2 тис. тонн; 
      • горох – обмолочено 47,2 тис. га намолочено – 83,8 тис. тонн.

        Лідер зі збору зернових та зернобобових Одеська область.   

        Загалом жнивують вже дев’ять областей. Зокрема: 

        • Одеська – обмолочено 175,8 тис. га, намолочено – 516,2 тис. тонн; 
          • Миколаївська – обмолочено 119,7 тис. га, намолочено – 276,7 тис. тонн; 
            • Дніпропетровська – обмолочено 17,7 тис. га, намолочено – 37,2 тис. тонн.

              Сільгосптоваровиробники Миколаївської, Одеської, Запорізької і Херсонської областей зібрали вже 71,6 тис. тонн ріпаку, який обмолочений на площі 46 тис. га. 

              Доповнення

              У Мінагро заявляли, що врожай зернових в Україні у 2025 році може зменшитися на 10% до приблизно 51 мільйона тонн порівняно з 56,7 мільйона тонн у 2024 році, за найпесимістичнішим сценарієм.

              Юлія Шрамко

              Юлія Шрамко

              ЕкономікаАгроновини
              Коваль Віталій Станіславович
              Миколаївська область
              Одеська область
              Дніпропетровська область
              Запорізька область
              Міністерство аграрної політики та продовольства України
              Херсонська область
              Україна
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