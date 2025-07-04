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Жатва-2025: Украина приближается к миллиону тонн зерна нового урожая

Киев • УНН

 • 298 просмотра

По состоянию на 4 июля 2025 года в Украине обмолочено 331,9 тыс. га ранних зерновых и зернобобовых культур, намолочено 865,7 тыс. тонн. Уборка урожая продолжается в девяти областях, лидером является Одесская область.

Жатва-2025: Украина приближается к миллиону тонн зерна нового урожая

Жатва в Украине началась уже в 9 областях - аграрии приближаются к сбору первого миллиона тонн зерна нового урожая, сообщили в Минагрополитики в пятницу, пишет УНН.

Жатва набирает обороты. Украинские аграрии уже намолотили почти миллион тонн зерна нового урожая

- написал в Telegram министр аграрной политики и продовольствия Виталий Коваль.

Детали

"По состоянию на 4 июля 2025 года в Украине уже обмолочено 331,9 тыс. га и намолочено 865,7 тыс. тонн ранних зерновых и зернобобовых культур", - говорится в сообщении.

В частности:

  • пшеницы – обмолочено 107,4 тыс. га, намолочено – 277,8 тыс. тонн;
    • ячмень – обмолочено 176,6 тыс. га, намолочено – 501,2 тыс. тонн;
      • горох – обмолочено 47,2 тыс. га, намолочено – 83,8 тыс. тонн.

        Лидер по сбору зерновых и зернобобовых Одесская область.

        В целом жатва идет уже в девяти областях. В частности:

        • Одесская – обмолочено 175,8 тыс. га, намолочено – 516,2 тыс. тонн;
          • Николаевская – обмолочено 119,7 тыс. га, намолочено – 276,7 тыс. тонн;
            • Днепропетровская – обмолочено 17,7 тыс. га, намолочено – 37,2 тыс. тонн.

              Сельхозтоваропроизводители Николаевской, Одесской, Запорожской и Херсонской областей собрали уже 71,6 тыс. тонн рапса, который обмолочен на площади 46 тыс. га.

              Дополнение

              В Минагро заявляли, что урожай зерновых в Украине в 2025 году может уменьшиться на 10% до примерно 51 миллиона тонн по сравнению с 56,7 миллиона тонн в 2024 году, по самому пессимистичному сценарию.

              Юлия Шрамко

              Юлия Шрамко

              ЭкономикаАгроновости
              Виталий Коваль
              Николаевская область
              Одесская область
              Днепропетровская область
              Запорожская область
              Министерство аграрной политики и продовольствия Украины
              Херсонская область
              Украина
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