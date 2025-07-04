Жатва-2025: Украина приближается к миллиону тонн зерна нового урожая
Киев • УНН
По состоянию на 4 июля 2025 года в Украине обмолочено 331,9 тыс. га ранних зерновых и зернобобовых культур, намолочено 865,7 тыс. тонн. Уборка урожая продолжается в девяти областях, лидером является Одесская область.
Жатва в Украине началась уже в 9 областях - аграрии приближаются к сбору первого миллиона тонн зерна нового урожая, сообщили в Минагрополитики в пятницу, пишет УНН.
Жатва набирает обороты. Украинские аграрии уже намолотили почти миллион тонн зерна нового урожая
Детали
"По состоянию на 4 июля 2025 года в Украине уже обмолочено 331,9 тыс. га и намолочено 865,7 тыс. тонн ранних зерновых и зернобобовых культур", - говорится в сообщении.
В частности:
- пшеницы – обмолочено 107,4 тыс. га, намолочено – 277,8 тыс. тонн;
- ячмень – обмолочено 176,6 тыс. га, намолочено – 501,2 тыс. тонн;
- горох – обмолочено 47,2 тыс. га, намолочено – 83,8 тыс. тонн.
Лидер по сбору зерновых и зернобобовых Одесская область.
В целом жатва идет уже в девяти областях. В частности:
- Одесская – обмолочено 175,8 тыс. га, намолочено – 516,2 тыс. тонн;
- Николаевская – обмолочено 119,7 тыс. га, намолочено – 276,7 тыс. тонн;
- Днепропетровская – обмолочено 17,7 тыс. га, намолочено – 37,2 тыс. тонн.
Сельхозтоваропроизводители Николаевской, Одесской, Запорожской и Херсонской областей собрали уже 71,6 тыс. тонн рапса, который обмолочен на площади 46 тыс. га.
Дополнение
В Минагро заявляли, что урожай зерновых в Украине в 2025 году может уменьшиться на 10% до примерно 51 миллиона тонн по сравнению с 56,7 миллиона тонн в 2024 году, по самому пессимистичному сценарию.