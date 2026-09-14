Україні вистачить цьогорічного врожаю картоплі для внутрішніх потреб - міністр агрополітики

Цьогорічного врожаю картоплі цілком достатньо для повного забезпечення продовольчих потреб України. Попри нижчу загальну оцінку валового збору порівняно з минулим роком, дефіциту продукту не буде. Про це повідомив Міністр аграрної політики та продовольства України Тарас Висоцький, пише УНН.

Очікується, що цього року виробництво картоплі становитиме близько 12,5 млн тонн. Наявного обсягу більш ніж достатньо для внутрішнього ринку. Населення споживає максимум 2-2,5 млн тонн на рік. Решта врожаю традиційно використовується як насіння та на корми в тваринництві - зазначив Тарас Висоцький.

За його словами, як товарну культуру картоплю в Україні вирощують близько 400 спеціалізованих підприємств, а загальна площа промислового вирощування становить орієнтовно 60 тис. гектарів. Значну частку врожаю традиційно вирощують у домогосподарствах для власного споживання.

Цінова динаміка також залишається прогнозованою. За даними Держстату, середня ціна реалізації картоплі наразі становить близько 14 грн/кг. За останній тиждень вона знизилася на 5%, а за місяць – на 15%. Подекуди закупівельні ціни впали до 12 грн/кг.

Зазначається, що остаточні підсумки можна буде зробити після завершення збиральної кампанії.

Світові ціни на продовольство досягли максимуму з кінця 2022 року, одна з причин - війна в Україні