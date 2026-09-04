Світові ціни на продовольство досягли максимуму з кінця 2022 року, одна з причин - війна в Україні

У серпні світові ціни на продовольство досягли максимуму з кінця 2022 року, оскільки несприятливі погодні умови та перебої у торгівлі в Чорноморському регіоні, спричинені воєнними діями, посилили побоювання з приводу постачання основних видів продовольства. Про це у п'ятницю повідомила Продовольча та сільськогосподарська організація ООН (ФАО), передає УНН із посиланням на Reuters.

Екстремальна спека та посуха в Європі, загроза сильного погодного явища Ель-Ніньйо, а також потрясіння у торгівлі, спричинені війнами в Україні та навколо Ірану, дестабілізували сільськогосподарські ринки, піднявши ціни на зерно до трирічного максимуму, а на цукор – до пікового значення за рік.

Індекс продовольчих цін ФАО, який відстежує щомісячні зміни вартості кошика основних продуктів харчування на світовому ринку, у серпні становив у середньому 133,3 пункту, збільшившись у порівнянні з переглянутим липневим показником 130,8 пункту.

Цей рівень став найвищим з листопада 2022 року, хоча він все ще майже на 17% нижчий за історичний пік, зафіксований у березні 2022 року після початку повномасштабного вторгнення росії в Україну.

"Зростання світових цін на продовольство в серпні є попередженням про те, що на продовольчі ринки повертається премія за ризик: кліматичні потрясіння, геополітична напруженість і порушення торгової логістики діють одночасно, посилюючи прогнози на пропозицію", - заявив головний економіст ФАО Максимо Тореро.

У серпні зросли всі субіндекси цін ФАО: на зернові, олії, цукор, м'ясо та молочну продукцію.

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Екстремальні погодні умови в Європі негативно позначилися на прогнозах урожаю кукурудзи та цукрових буряків, а також на обсягах виробництва продукції тваринництва, тоді як очікуване явище Ель-Ніньйо посилило побоювання щодо виробництва пальмової олії та цукру в Азії.

Атаки, що почастішали в Чорному морі, обмежили постачання зерна з росії та України в умовах конфлікту, що триває вже понад чотири роки, а напруженість у відносинах між США та Іраном ускладнила постачання добрив для сільськогосподарських культур.

Серед різних категорій продовольства індекс цін на зернові зріс на 2,2% порівняно з попереднім місяцем, досягнувши максимуму з травня 2024 року, а індекс цін на олії піднявся на 0,6%, досягнувши піку з червня 2022 року.

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Індекс цін на цукор підскочив на 11,9%, досягнувши максимуму із червня 2025 року; зростання цін сприяло зниженню обсягів виробництва у ключовому для Бразилії центрально-південному регіоні, що посилило побоювання, спричинені погодними умовами в Європі та Азії. В окремій доповіді агентство знизило прогноз світового виробництва зернових на 2026 рік на 3,4 млн. тонн порівняно з липневою оцінкою - до 2,980 млрд. тонн; цей показник тепер на 2,0% нижчий за рівень 2025 року, що означає найзначніше річне зниження з 2018 року.

Проте прогнозований обсяг виробництва все одно стане другим за величиною за всю історію спостережень.

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Прогноз світових запасів зернових на кінець сезону 2026/2027 року був переглянутий у бік зниження на 1,1% - до 947,2 млн. тонн; тепер цей рівень лише трохи перевищує показник попереднього сезону.

За даними ФАО, зниження оцінки запасів фуражного зерна переважило підвищення прогнозу щодо запасів пшениці, яке відображало очікуване накопичення запасів у росії та Україні через перебої з відвантаженням.