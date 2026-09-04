Мировые цены на продовольствие достигли максимума с конца 2022 года, одна из причин — война в Украине

В августе мировые цены на продовольствие достигли максимума с конца 2022 года, поскольку неблагоприятные погодные условия и перебои в торговле в Черноморском регионе, вызванные военными действиями, усилили опасения по поводу поставок основных видов продовольствия. Об этом в пятницу сообщила Продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН (ФАО), передает УНН со ссылкой на Reuters.

Экстремальная жара и засуха в Европе, угроза сильного погодного явления Эль-Ниньо, а также потрясения в торговле, вызванные войнами в Украине и вокруг Ирана, дестабилизировали сельскохозяйственные рынки, подняв цены на зерно до трехлетнего максимума, а на сахар — до пикового значения за год.

Индекс продовольственных цен ФАО, который отслеживает ежемесячные изменения стоимости корзины основных продуктов питания на мировом рынке, в августе составил в среднем 133,3 пункта, увеличившись по сравнению с пересмотренным июльским показателем в 130,8 пункта.

Этот уровень стал самым высоким с ноября 2022 года, хотя он все еще почти на 17% ниже исторического пика, зафиксированного в марте 2022 года после начала полномасштабного вторжения россии в Украину.

"Рост мировых цен на продовольствие в августе является предупреждением о том, что на продовольственные рынки возвращается премия за риск: климатические потрясения, геополитическая напряженность и нарушения торговой логистики действуют одновременно, усиливая прогнозы в отношении предложения", — заявил главный экономист ФАО Максимо Тореро.

В августе выросли все субиндексы цен ФАО: на зерновые, масла, сахар, мясо и молочную продукцию.

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Экстремальные погодные условия в Европе негативно отразились на прогнозах урожая кукурузы и сахарной свеклы, а также на объемах производства продукции животноводства, тогда как ожидаемое явление Эль-Ниньо усилило опасения относительно производства пальмового масла и сахара в Азии.

Участившиеся атаки в Черном море ограничили поставки зерна из россии и Украины в условиях конфликта, продолжающегося уже более четырех лет, а напряженность в отношениях между США и Ираном осложнила поставки удобрений для сельскохозяйственных культур.

Среди различных категорий продовольствия индекс цен на зерновые вырос на 2,2% по сравнению с предыдущим месяцем, достигнув максимума с мая 2024 года, а индекс цен на масла поднялся на 0,6%, достигнув пика с июня 2022 года.

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Индекс цен на сахар подскочил на 11,9%, достигнув максимума с июня 2025 года; рост цен способствовал снижению объемов производства в ключевом для Бразилии центрально-южном регионе, что усилило опасения, вызванные погодными условиями в Европе и Азии. В отдельном докладе агентство снизило прогноз мирового производства зерновых на 2026 год на 3,4 млн тонн по сравнению с июльской оценкой — до 2,980 млрд тонн; теперь этот показатель на 2,0% ниже уровня 2025 года, что означает наиболее значительное годовое снижение с 2018 года.

Однако прогнозируемый объем производства все равно станет вторым по величине за всю историю наблюдений.

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Прогноз мировых запасов зерновых на конец сезона 2026/2027 года был пересмотрен в сторону снижения на 1,1% — до 947,2 млн тонн; теперь этот уровень лишь немного превышает показатель предыдущего сезона.

По данным ФАО, снижение оценки запасов фуражного зерна перевесило повышение прогноза запасов пшеницы, отражавшее ожидаемое накопление запасов в россии и Украине из-за перебоев с отгрузкой.