Украине хватит урожая картофеля этого года для внутренних потребностей — министр аграрной политики

Картофеля нынешнего урожая вполне достаточно для полного обеспечения продовольственных потребностей Украины. Несмотря на более низкую общую оценку валового сбора по сравнению с прошлым годом, дефицита продукта не будет. Об этом сообщил министр аграрной политики и продовольствия Украины Тарас Высоцкий, пишет УНН.

Ожидается, что в этом году производство картофеля составит около 12,5 млн тонн. Имеющегося объёма более чем достаточно для внутреннего рынка. Население потребляет максимум 2–2,5 млн тонн в год. Остальной урожай традиционно используется как семенной материал и на корм в животноводстве - отметил Тарас Высоцкий.

По его словам, как товарную культуру картофель в Украине выращивают около 400 специализированных предприятий, а общая площадь промышленного выращивания составляет ориентировочно 60 тыс. гектаров. Значительную долю урожая традиционно выращивают в домохозяйствах для собственного потребления.

Ценовая динамика также остаётся прогнозируемой. По данным Госстата, средняя цена реализации картофеля сейчас составляет около 14 грн/кг. За последнюю неделю она снизилась на 5%, а за месяц — на 15%. Местами закупочные цены упали до 12 грн/кг.

Отмечается, что окончательные итоги можно будет подвести после завершения уборочной кампании.

Мировые цены на продовольствие достигли максимума с конца 2022 года, одна из причин — война в Украине