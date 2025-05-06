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Наука без кордонів: як аграрне партнерство України з ЄС приносить нові здобутки

Київ • УНН

 • 16650 перегляди

Україна розширює аграрне партнерство з ЄС, зберігаючи генетичні ресурси рослин та обмінюючись досвідом. Співпраця сприяє продовольчій безпеці та розвитку сільського господарства.

Наука без кордонів: як аграрне партнерство України з ЄС приносить нові здобутки

Попри виклики війни, українська аграрна наука активно інтегрується в європейський науковий простір і вже демонструє приклади успішного міжнародного партнерства. Співпраця з ЄС реалізується в різних напрямках − від збереження генетичних ресурсів до створення спільних дослідницьких проєктів, що змінюють підходи до сільського господарства в усьому світі, пише УНН.

Деталі

У світі, що бореться з продовольчими кризами, кліматичними змінами та геополітичними потрясіннями, Україна відіграє особливу роль як аграрна держава. Та сьогодні мова йде не лише про врожаї, а й про науку, яка стоїть за ними. Українські аграрні науковці, попри війну, зміцнюють міжнародні зв’язки, розробляють інноваційні стратегії та об’єднують зусилля з європейськими партнерами заради продовольчої безпеки всього світу.

Одним із ключових кроків на цьому шляху стало ухвалення Стратегії генетичних ресурсів рослин України на 2024–2028 роки, яку розробили науковці Національної академії  аграрних наук України. Її мета − зберегти унікальні генетичні ресурси, серед яких пшениця, ячмінь, горох, нут, соняшник, що мають світове значення.

Генбанк України входить до десятки найбільших генбанків світу за обсягом і різноманітністю збережених у ньому зразків насіння… Цими заходами ми зможемо убезпечити наші колекції для майбутніх поколінь

- зазначив керівник Центру генетичних ресурсів рослин України Віктор Рябчун.

Стратегія передбачає участь у міжнародних програмах та співпраці з організаціями ФАО, Crop Trust, NordGen, що вже допомагають Україні подолати наслідки російської агресії.

Допомогти нашим українським колегам відновити і розвинути свій генбанк - це також допомогти і собі. Унікальні культури, що зберігаються в Україні, є важливою частиною сільськогосподарського біорізноманіття, від якого залежить кожен, хто споживає їжу

- підкреслила виконавчий директор NordGen Лізе Лайкке Штеффенсен.

Географія міжнародного співробітництва НААН сьогодні охоплює дружні наукові зв’язки з понад 80 країнами світу, зокрема з Польщею, Угорщиною, Словаччиною, Болгарією, Чехією, Німеччиною та Італією. Йдеться про спільні дослідження, розробку нових видів рослин і пород тварин, а також залучення українських учених до стажувань за кордоном. Наприклад, участь у програмі Know-How Exchange Programme Центрально-Європейської ініціативи дає доступ до передового обладнання, технологій та знань, що критично важливо для підвищення врожаїв та адаптації до кліматичних змін.

Іншим показовим прикладом міжнародної співпраці стала передача Миронівському інституту пшениці імені В.М. Ремесла НААН нових селекційних сівалок ZURN D82PN та ZURN D92 в рамках грантової програми "Програма екстреного відновлення", що реалізується Урядом Японії через Японське агентство міжнародного співробітництва (JICA). Проєкт впроваджується за підтримки Міністерства аграрної політики та продовольства України.

Отримане обладнання дозволить якісно та оперативно здійснювати посів селекційного матеріалу, сприятиме впровадженню ресурсоощадних технологій, виробництву екологічно чистої продукції та розвитку системи насінництва в Україні

- розповіли науковці.

І подібна практика не є поодинокою, українська аграрна наука рішуче демонструє, що не обмежена кордонами і навіть у складний час вона стає містком до міжнародного партнерства, спільних рішень і світового майбутнього.

Нагадаємо

Голова ГС "Укрсадвинпром" Володимир Печко зазначив, що науковці НААН забезпечують українських фермерів вітчизняними сортами для ведення рослинництва і власне садівництва, які користуються популярністю серед населення та мають значний потенціал на міжнародному ринку. Крім того, експерт наголосив на тому, що аграрна наука в Україні вже багато років потерпає від хронічного недофінансування через різні виклики. Попри це, від науки очікують швидких результатів, хоча реальність демонструє зовсім інше. Виведення нового сорту рослин − це кропітка праця, яка триває десятки років і потребує системної підтримки. Непродумані рішення щодо передачі земель чи скорочення наукових програм можуть легко звести нанівець багаторічні зусилля селекціонерів. Саме тому, за словами експерта, українські науковці заслуговують не лише на повагу, а й на реальний захист − адже вони присвячують цій справі все своє життя.

Лілія Подоляк

Лілія Подоляк

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