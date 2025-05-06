Наука без границ: как аграрное партнерство Украины с ЕС приносит новые достижения

Несмотря на вызовы войны, украинская аграрная наука активно интегрируется в европейское научное пространство и уже демонстрирует примеры успешного международного партнерства. Сотрудничество с ЕС реализуется в разных направлениях – от сохранения генетических ресурсов до создания совместных исследовательских проектов, изменяющих подходы к сельскому хозяйству во всем мире, пишет УНН.

Детали

В мире, борющемся с продовольственными кризисами, климатическими изменениями и геополитическими потрясениями, Украина играет особую роль как аграрное государство. Но сегодня речь идет не только об урожаях, но и о науке, которая стоит за ними. Украинские аграрные ученые, несмотря на войну, укрепляют международные связи, разрабатывают инновационные стратегии и объединяют усилия с европейскими партнерами ради продовольственной безопасности всего мира.

Одним из ключевых шагов на этом пути стало принятие Стратегии генетических ресурсов растений Украины на 2024–2028 годы, которую разработали ученые Национальной академии аграрных наук Украины. Ее цель – сохранить уникальные генетические ресурсы, среди которых пшеница, ячмень, горох, нут, подсолнечник, имеющие мировое значение.

Генбанк Украины входит в десятку крупнейших генбанков мира по объему и разнообразию сохраненных в нем образцов семян… Этими мерами мы сможем обезопасить наши коллекции для будущих поколений - отметил руководитель Центра генетических ресурсов растений Украины Виктор Рябчун.

Стратегия предусматривает участие в международных программах и сотрудничестве с организациями ФАО, Crop Trust, NordGen, которые уже помогают Украине преодолеть последствия российской агрессии.

Помочь нашим украинским коллегам восстановить и развить свой генбанк – это также помочь и себе. Уникальные культуры, хранящиеся в Украине, являются важной частью сельскохозяйственного биоразнообразия, от которого зависит каждый, кто потребляет пищу - подчеркнула исполнительный директор NordGen Лизе Лайкке Штеффенсен.

География международного сотрудничества НААН сегодня охватывает дружеские научные связи с более чем 80 странами мира, в частности с Польшей, Венгрией, Словакией, Болгарией, Чехией, Германией и Италией. Речь идет о совместных исследованиях, разработке новых видов растений и пород животных, а также привлечении украинских ученых к стажировкам за рубежом. Например, участие в программе Know-How Exchange Programme Центрально-Европейской инициативы дает доступ к передовому оборудованию, технологиям и знаниям, что критически важно для повышения урожаев и адаптации к климатическим изменениям.

Другим показательным примером международного сотрудничества стала передача Мироновскому институту пшеницы имени В.М. Ремесла НААН новых селекционных сеялок ZURN D82PN и ZURN D92 в рамках грантовой программы "Программа экстренного восстановления", реализуемой Правительством Японии через Японское агентство международного сотрудничества (JICA). Проект внедряется при поддержке Министерства аграрной политики и продовольствия Украины.

Полученное оборудование позволит качественно и оперативно осуществлять посев селекционного материала, будет способствовать внедрению ресурсосберегающих технологий, производству экологически чистой продукции и развитию системы семеноводства в Украине - рассказали ученые.

И подобная практика не является единичной, украинская аграрная наука решительно демонстрирует, что не ограничена границами и даже в сложное время она становится мостиком к международному партнерству, совместным решениям и мировому будущему.

Напомним

Председатель ГС "Укрсадвинпром" Владимир Печко отметил, что ученые НААН обеспечивают украинских фермеров отечественными сортами для ведения растениеводства и собственно садоводства, которые пользуются популярностью среди населения и имеют значительный потенциал на международном рынке. Кроме того, эксперт отметил, что аграрная наука в Украине уже много лет страдает от хронического недофинансирования из-за различных вызовов. Несмотря на это, от науки ожидают быстрых результатов, хотя реальность демонстрирует совсем иное. Вывод нового сорта растений – это кропотливый труд, который длится десятки лет и требует системной поддержки. Непродуманные решения о передаче земель или сокращении научных программ могут легко свести на нет многолетние усилия селекционеров. Именно поэтому, по словам эксперта, украинские ученые заслуживают не только уважения, но и реальной защиты – ведь они посвящают этому делу всю свою жизнь.