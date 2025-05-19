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ВАКС призначив засідання по справі про конфіскацію квартири родини міністра Коваля: чи стане це лише першим кроком?

Київ • УНН

 • 24895 перегляди

ВАКС розпочне розгляд позову САП щодо конфіскації частини елітної квартири у Києві, якою користується родина міністра Коваля. Сума конфіскації становить понад 9,3 млн грн.

ВАКС призначив засідання по справі про конфіскацію квартири родини міністра Коваля: чи стане це лише першим кроком?

Вищий антикорупційний суд 9 червня розпочне розгляд позову Спеціалізованої антикорупційної прокуратури до міністра аграрної політики Віталія Коваля та його тещі щодо конфіскації частини елітної квартири у Києві. Таке рішення суд ухвалив 12 травня, пише УНН.

У позові йдеться про квартиру загальною площею понад 170 м2 в елітному житловому комплексі Києва, оформлену на тещу міністра, якою фактично користувалася його родина. Лише частина цього майна, яку вимагає стягнути на користь держави САП (53,33%), коштує понад 9,3 мільйона гривень.

За версією прокурорів, джерела коштів на придбання цього майна не підтверджені, а надані пояснення про нібито позику на суму майже 5,5 млн грн - спростовані.

Попри те, що об’єктом судового позову стала конкретна квартира в Києві, ця історія може бути лише першим сигналом для глибшої перевірки — не лише самого міністра, його доходів та діяльності, а й його найближчого оточення, яке роками працює з ним в одній команді.

Варто зауважити, що однією з ключових фігур у "кадровій вертикалі", вибудованій Віталієм Ковалем, є виконувачка обов’язків голови Фонду державного майна Іванна Смачило. Вона — давня соратниця Коваля, яка працювала з ним ще у Рівненській ОДА. У 2023 році Коваль, очоливши Фонд держмайна, призначив Смачило своєю заступницею. Коли ж він у 2024-му перейшов до Міністерства агрополітики, саме Смачило без конкурсу отримала посаду в.о. голови Фонду. Її призначення виглядає не як ротація кадрів, а як свідома передача контролю за активами "своїм людям".

Наразі саме Смачило курує один із наймасштабніших проєктів щодо державної землі - "Земельний банк". Його суть - вилучення тисяч гектарів землі у державних установ, передача їх в оренду і наповнення таким чином державного бюджету. Показово, що нещодавно в.о. голови ФДМУ визнала, що значна частина з переданих у першому пулі земель простоює. Попри це, Фонд держмайна хоче отримати ще понад 135 тис. га сільськогосподарських земель НААН у відання. Ці плани викликали різку реакцію з боку аграрного комітету Верховної Ради, депутатів і наукової спільноти. 

Справу про квартиру важливо довести до кінця. Але ще важливіше — не зупинитися на ній одній. Бо якщо одна родина чиновника може дозволити собі придбати об’єкт за сотні тисяч доларів без задекларованих коштів, то виникає цілком логічне питання: а що з майном інших членів "рівненської вертикалі" Коваля? Інакше за елітною квартирою можуть непомітно зникнути і активи держави.

Лілія Подоляк

Лілія Подоляк

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Міністерство аграрної політики та продовольства України
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