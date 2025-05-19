ВАКС назначил заседание по делу о конфискации квартиры семьи министра Коваля: станет ли это лишь первым шагом?

Высший антикоррупционный суд 9 июня начнет рассмотрение иска Специализированной антикоррупционной прокуратуры к министру аграрной политики Виталию Ковалю и его теще о конфискации части элитной квартиры в Киеве. Такое решение суд принял 12 мая, пишет УНН.

В иске речь идет о квартире общей площадью более 170 м2 в элитном жилом комплексе Киева, оформленной на тещу министра, которой фактически пользовалась его семья. Только часть этого имущества, которую требует взыскать в пользу государства САП (53,33%), стоит более 9,3 миллиона гривен.

По версии прокуроров, источники средств на приобретение этого имущества не подтверждены, а предоставленные объяснения о якобы займе на сумму почти 5,5 млн грн - опровергнуты.

Несмотря на то, что объектом судебного иска стала конкретная квартира в Киеве, эта история может быть лишь первым сигналом для более глубокой проверки — не только самого министра, его доходов и деятельности, но и его ближайшего окружения, которое годами работает с ним в одной команде.

Стоит заметить, что одной из ключевых фигур в "кадровой вертикали", выстроенной Виталием Ковалем, является исполняющая обязанности председателя Фонда государственного имущества Иванна Смачило. Она — давняя соратница Коваля, которая работала с ним еще в Ровенской ОГА. В 2023 году Коваль, возглавив Фонд госимущества, назначил Смачило своей заместительницей. Когда же он в 2024-м перешел в Министерство агрополитики, именно Смачило без конкурса получила должность и.о. председателя Фонда. Ее назначение выглядит не как ротация кадров, а как сознательная передача контроля за активами "своим людям".

Сейчас именно Смачило курирует один из самых масштабных проектов по государственной земле - "Земельный банк". Его суть - изъятие тысяч гектаров земли у государственных учреждений, передача их в аренду и наполнение таким образом государственного бюджета. Показательно, что недавно и.о. председателя ФГИУ признала, что значительная часть из переданных в первом пуле земель простаивает. Несмотря на это, Фонд госимущества хочет получить еще более 135 тыс. га сельскохозяйственных земель НААН в ведение. Эти планы вызвали резкую реакцию со стороны аграрного комитета Верховной Рады, депутатов и научного сообщества.

Дело о квартире важно довести до конца. Но еще важнее — не остановиться на ней одной. Потому что если одна семья чиновника может позволить себе приобрести объект за сотни тысяч долларов без задекларированных средств, то возникает вполне логичный вопрос: а что с имуществом других членов "ровненской вертикали" Коваля? Иначе за элитной квартирой могут незаметно исчезнуть и активы государства.