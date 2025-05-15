Чужу ниву косить, а свою — занедбав. У ФДМУ не помічають власної неефективності, але виправдовуються за вилучення земель НААН

$41.540.04
46.590.50
ukenru
Перемовини України та рф в Стамбулі під загрозою: міжнародні ЗМІ оцінили головні ризики ситуації, що склалася
12:41 • 22819 перегляди

Перемовини України та рф в Стамбулі під загрозою: міжнародні ЗМІ оцінили головні ризики ситуації, що склалася

10:49 • 28610 перегляди

Зеленський заявив, що має "дуже чітке послання" для путіна

10:37 • 39611 перегляди

Трамп заявив, що його пріоритет - припинити конфлікти, а не розпочати їх

09:17 • 40353 перегляди

Зеленський прибув до Анкари

15 травня, 06:00 • 63600 перегляди

Рютте: є "обережний оптимізм" на тлі потенційних переговорів України та рф, але все залежить від москви

14 травня, 18:32 • 134724 перегляди

Кубок України: "Шахтар" переміг "Динамо" в серії післяматчевих пенальті

14 травня, 14:42 • 132026 перегляди

Віткофф і Рубіо прибудуть до Стамбула для участі в переговорах щодо України 16 травня - ЗМІ

14 травня, 13:55 • 254984 перегляди

Другий півфінал Євробачення-2025: хто виступить і де дивитися

Ексклюзив
14 травня, 13:50 • 102360 перегляди

“Хоче розширити повноваження до небес”: Янченко пояснила, чому голова АРМА Дума чинить спротив реформі

14 травня, 13:18 • 71149 перегляди

Рада Європи дала старт створенню Спеціального трибуналу щодо агресії рф проти України

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+17°
5.3м/с
57%
742мм
Популярнi новини

Вибухи пролунали у низці обласних центрів України 15 травня

15 травня, 04:23 • 132297 перегляди

Netflix анонсував випуск нового сезону і показав тизер "Бріджертонів"

15 травня, 05:19 • 106652 перегляди

Над Україною збили 62 зі 110 ворожих дронів

15 травня, 05:29 • 25798 перегляди

Брюс Спрінгстін назвав адміністрацію Трампа "корумпованою, некомпетентною і зрадницькою"

15 травня, 07:51 • 46379 перегляди

Британія та Німеччина розроблять зброю "глибокого удару" з дальністю 2000 км - Reuters

08:13 • 10476 перегляди
Публікації

Перемовини України та рф в Стамбулі під загрозою: міжнародні ЗМІ оцінили головні ризики ситуації, що склалася

12:41 • 22819 перегляди

“Сірий” ринок електроніки у 2025 році має скоротитися – міжнародні експерти

14 травня, 16:34 • 136010 перегляди

Перемовини у Стамбулі: головні заяви та події напередодні зустрічі України та рф

14 травня, 16:00 • 203377 перегляди

Другий півфінал Євробачення-2025: хто виступить і де дивитися

14 травня, 13:55 • 254984 перегляди

Перемовини у Туреччині: що відомо про можливу зустріч Зеленського і путіна

14 травня, 12:09 • 202208 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Дональд Трамп

Володимир Зеленський

Біньямін Нетаньяху

Фрідріх Мерц

Руслан Стефанчук

Актуальні місця

Україна

Сполучені Штати

Київ

Польща

Ізраїль

Реклама
УНН Lite

Шон Пенн назвав Дженніфер Лоуренс "останньою кінозіркою"

13:23 • 6058 перегляди

Брюс Спрінгстін назвав адміністрацію Трампа "корумпованою, некомпетентною і зрадницькою"

15 травня, 07:51 • 46786 перегляди

Netflix анонсував випуск нового сезону і показав тизер "Бріджертонів"

15 травня, 05:19 • 107049 перегляди

Кім Кардаш’ян зявилась на судовому засіданні у Парижі у діамантах на мільйони доларів

14 травня, 14:08 • 66507 перегляди

Євробачення 2025: хто потрапить в ТОП-5 - прогнози букмекерів

14 травня, 11:12 • 87128 перегляди
Актуальне

FAB-250

Нафта марки Brent

Рейс 17 Malaysia Airlines

Boeing 747

Grand Theft Auto

Чужу ниву косить, а свою — занедбав. У ФДМУ не помічають власної неефективності, але виправдовуються за вилучення земель НААН

Київ • УНН

 • 1084 перегляди

В.о. голови ФДМУ визнала, що значна частина земель, переданих Фонду, не використовується. Попри це, ФДМУ хоче отримати ще 135,2 тис. га земель НААН.

Чужу ниву косить, а свою — занедбав. У ФДМУ не помічають власної неефективності, але виправдовуються за вилучення земель НААН

В.о. голови Фонду державного майна України Іванна Смачило виступила проти того, щоб сільгоспземелі простоювали, але публічно визнала, що значна частина земель, переданих Фонду в межах реалізації проєкту "Земельний банк", наразі також не використовується, пише УНН.

Деталі

Майже рік тому Фонд державного майна створив першого оператора державних земель ТОВ "Державний земельний банк", метою якого є здача ділянок в оренду і наповнення таким чином державного бюджету. Туди був переданий перший пул держугідь, які ФДМУ забрав у різних державних підприємств та установ. Наразі Фонд хоче отримати в своє розпорядження ще 135,2 тис. га земель Національної академії аграрних наук. Це викликало різку реакцію з боку Академії, низки народних депутатів та громадськості.

Іванна Смачило зазначила, що Фонд пропонував НААН самостійно визначити, які землі вони можуть "віддати".

ФДМУ спілкувався й листувався з представниками НААН: ми пропонували, щоб академія сама окреслила ділянки землі, які потрібні для науки, а які – можна здати в суборенду на Prozorro, щоб вони не пустували (бо наразі чимало малих і середніх фермерів вкладаються в ці землі). Розмови тривали довго, але результату не принесли. Проте ми хочемо, щоб між нами була взаємодія й не прагнемо руйнувати науку. Водночас ФДМУ розуміє, що левова частка сільгоспземель НААН використовується "в сіру". Тому треба знайти консенсус 

- заявила в.о. голови ФДМУ.

Водночас, за словами Смачило, з першого пулу земель, які раніше перебували у віданні НААН, є майже 30 тисяч гектарів. Але з них на торги виставлено лише майже 13 тисяч гектарів, тобто менше половини. Ще близько 9 тисяч гектарів здали в суборенду, а решта - продовжує простоювати.

Ця заява фактично спростовує тезу Фонду про те, що причина вилучення земель у НААН - нібито їх неефективне використання. Адже Смачило сама підтвердила, що частина земель, яку вже забрали у НААН, також не використовується.

Тоді виникає запитання, чому державні наукові установи фактично карають вилученням землі за "неефективність", тоді як Фонд держмайна також не в змозі ефективно розпорядитися вже отриманими ділянками і хоче отримати ще більше землі.

Нагадаємо

Аграрний комітет ВРУ вимагає детального аналізу держземель ФДМУ, переданих в суборенду. Нардепи підозрюють порушення законодавства при передачі, зокрема, не врахування виду угідь. Окрім того, профільний комітет вимагає звіту щодо державних земель, які були передані Фонду, але так і не були здані в суборенду.

Члени комітету також закликали Кабмін не вилучати державні землі НААН на користь Фонду держмайна. Нардепи переконані, що це загрожує втратою вітчизняної селекції, наукових шкіл, робочих місць та продовольчій безпеці. Члени комітету наголосили, що обезземелення наукових установ і державних підприємств Національної академії аграрних наук України, які здійснюють ефективну господарську діяльність, як наслідок матиме скорочення робочих місць, що призведе до соціальної напруги в умовах війни та підриву продовольчої і економічної безпеки України.

Окрім того, уряд повинен визначити оптимальний обсяг землекористування наукових установ і підприємств Національної академії аграрних наук України, які забезпечать виконання державних програм і статутних завдань та збереження галузей селекції, насінництва, садівництва, виноградарства та мікробіології.

Водночас Фонд державного майна України повинен відкликати, переглянути і внести зміни до проєкту розпорядження КМУ щодо вилучення державних земельних ділянок, зокрема, НААН. Після хвилі критики, Фонд все ж визнав, що змушений переглянути скандальний проєкт розпорядження. 

Лілія Подоляк

Лілія Подоляк

ЕкономікаПолітика
Верховна Рада
Україна
Brent
$64.33
Bitcoin
$102,614.20
S&P 500
$5,870.50
Tesla
$340.00
Газ TTF
$34.97
Золото
$3,192.56
Ethereum
$2,552.83