Чужу ниву косить, а свою — занедбав. У ФДМУ не помічають власної неефективності, але виправдовуються за вилучення земель НААН

В.о. голови Фонду державного майна України Іванна Смачило виступила проти того, щоб сільгоспземелі простоювали, але публічно визнала, що значна частина земель, переданих Фонду в межах реалізації проєкту "Земельний банк", наразі також не використовується, пише УНН.

Деталі

Майже рік тому Фонд державного майна створив першого оператора державних земель ТОВ "Державний земельний банк", метою якого є здача ділянок в оренду і наповнення таким чином державного бюджету. Туди був переданий перший пул держугідь, які ФДМУ забрав у різних державних підприємств та установ. Наразі Фонд хоче отримати в своє розпорядження ще 135,2 тис. га земель Національної академії аграрних наук. Це викликало різку реакцію з боку Академії, низки народних депутатів та громадськості.

Іванна Смачило зазначила, що Фонд пропонував НААН самостійно визначити, які землі вони можуть "віддати".

ФДМУ спілкувався й листувався з представниками НААН: ми пропонували, щоб академія сама окреслила ділянки землі, які потрібні для науки, а які – можна здати в суборенду на Prozorro, щоб вони не пустували (бо наразі чимало малих і середніх фермерів вкладаються в ці землі). Розмови тривали довго, але результату не принесли. Проте ми хочемо, щоб між нами була взаємодія й не прагнемо руйнувати науку. Водночас ФДМУ розуміє, що левова частка сільгоспземель НААН використовується "в сіру". Тому треба знайти консенсус - заявила в.о. голови ФДМУ.

Водночас, за словами Смачило, з першого пулу земель, які раніше перебували у віданні НААН, є майже 30 тисяч гектарів. Але з них на торги виставлено лише майже 13 тисяч гектарів, тобто менше половини. Ще близько 9 тисяч гектарів здали в суборенду, а решта - продовжує простоювати.

Ця заява фактично спростовує тезу Фонду про те, що причина вилучення земель у НААН - нібито їх неефективне використання. Адже Смачило сама підтвердила, що частина земель, яку вже забрали у НААН, також не використовується.

Тоді виникає запитання, чому державні наукові установи фактично карають вилученням землі за "неефективність", тоді як Фонд держмайна також не в змозі ефективно розпорядитися вже отриманими ділянками і хоче отримати ще більше землі.

Нагадаємо

Аграрний комітет ВРУ вимагає детального аналізу держземель ФДМУ, переданих в суборенду. Нардепи підозрюють порушення законодавства при передачі, зокрема, не врахування виду угідь. Окрім того, профільний комітет вимагає звіту щодо державних земель, які були передані Фонду, але так і не були здані в суборенду.

Члени комітету також закликали Кабмін не вилучати державні землі НААН на користь Фонду держмайна. Нардепи переконані, що це загрожує втратою вітчизняної селекції, наукових шкіл, робочих місць та продовольчій безпеці. Члени комітету наголосили, що обезземелення наукових установ і державних підприємств Національної академії аграрних наук України, які здійснюють ефективну господарську діяльність, як наслідок матиме скорочення робочих місць, що призведе до соціальної напруги в умовах війни та підриву продовольчої і економічної безпеки України.

Окрім того, уряд повинен визначити оптимальний обсяг землекористування наукових установ і підприємств Національної академії аграрних наук України, які забезпечать виконання державних програм і статутних завдань та збереження галузей селекції, насінництва, садівництва, виноградарства та мікробіології.

Водночас Фонд державного майна України повинен відкликати, переглянути і внести зміни до проєкту розпорядження КМУ щодо вилучення державних земельних ділянок, зокрема, НААН. Після хвилі критики, Фонд все ж визнав, що змушений переглянути скандальний проєкт розпорядження.