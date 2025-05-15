Чужую ниву косить, а свою — забросил. В ФГИУ не замечают собственной неэффективности, но оправдываются за изъятие земель НААН

$41.540.04
46.590.50
ukenru
Переговоры Украины и рф в Стамбуле под угрозой: международные СМИ оценили главные риски сложившейся ситуации
12:41 • 14400 просмотра

Переговоры Украины и рф в Стамбуле под угрозой: международные СМИ оценили главные риски сложившейся ситуации

10:49 • 20322 просмотра

Зеленский заявил, что у него "очень четкое послание" для путина

10:37 • 33397 просмотра

Трамп заявил, что его приоритет - прекратить конфликты, а не начать их

09:17 • 34349 просмотра

Зеленский прибыл в Анкару

15 мая, 06:00 • 58285 просмотра

Рютте: есть "осторожный оптимизм" на фоне потенциальных переговоров Украины и рф, но все зависит от москвы

14 мая, 18:32 • 132030 просмотра

Кубок Украины: "Шахтер" победил "Динамо" в серии послематчевых пенальти

14 мая, 14:42 • 129951 просмотра

Виткофф и Рубио прибудут в Стамбул для участия в переговорах по Украине 16 мая - СМИ

14 мая, 13:55 • 249385 просмотра

Второй полуфинал Евровидения-2025: кто выступит и где смотреть

Эксклюзив
14 мая, 13:50 • 102105 просмотра

“Хочет расширить полномочия до небес”: Янченко объяснила, почему глава АРМА Дума сопротивляется реформе

14 мая, 13:18 • 71010 просмотра

Совет Европы дал старт созданию Специального трибунала по агрессии рф против Украины

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+18°
6м/с
41%
742мм
Популярные новости

В Черном и Азовском морях корабли рф отсутствуют, но есть угроза в Средиземном - ВМС

15 мая, 03:36 • 71589 просмотра

Взрывы прогремели в ряде областных центров Украины 15 мая

15 мая, 04:23 • 126786 просмотра

Netflix анонсировал выпуск нового сезона и показал тизер "Бриджертонов"

15 мая, 05:19 • 99129 просмотра

Над Украиной сбили 62 из 110 вражеских дронов

15 мая, 05:29 • 20344 просмотра

Брюс Спрингстин назвал администрацию Трампа "коррумпированной, некомпетентной и предательской"

07:51 • 38650 просмотра
публикации

Переговоры Украины и рф в Стамбуле под угрозой: международные СМИ оценили главные риски сложившейся ситуации

12:41 • 14400 просмотра

“Серый” рынок электроники в 2025 году должен сократиться – международные эксперты

14 мая, 16:34 • 130354 просмотра

Переговоры в Стамбуле: главные заявления и события накануне встречи Украины и россии

14 мая, 16:00 • 197645 просмотра

Второй полуфинал Евровидения-2025: кто выступит и где смотреть

14 мая, 13:55 • 249385 просмотра

Переговоры в Турции: что известно о возможной встрече Зеленского и путина

14 мая, 12:09 • 196825 просмотра
Реклама
Актуальные люди

Дональд Трамп

Владимир Зеленский

Ярослав Железняк

Алексей Гончаренко

Андрей Ермак

Актуальные места

Украина

Соединенные Штаты

Киев

Турция

Польша

Реклама
УНН Lite

Шон Пенн назвал Дженнифер Лоуренс "последней кинозвездой"

13:23 • 566 просмотра

Брюс Спрингстин назвал администрацию Трампа "коррумпированной, некомпетентной и предательской"

07:51 • 38888 просмотра

Netflix анонсировал выпуск нового сезона и показал тизер "Бриджертонов"

15 мая, 05:19 • 99361 просмотра

Ким Кардашьян появилась на судебном заседании в Париже в бриллиантах на миллионы долларов

14 мая, 14:08 • 64520 просмотра

Евровидение 2025: кто попадет в ТОП-5 – прогнозы букмекеров

14 мая, 11:12 • 85256 просмотра
Актуальное

Facebook

Евро

ЗРК Бук

БМ-27 "Ураган"

Рейс 17 Malaysia Airlines

Чужую ниву косить, а свою — забросил. В ФГИУ не замечают собственной неэффективности, но оправдываются за изъятие земель НААН

Киев • УНН

 • 728 просмотра

И.о. председателя ФГИУ признала, что значительная часть земель, переданных Фонду, не используется. Несмотря на это, ФГИУ хочет получить еще 135,2 тыс. га земель НААН.

Чужую ниву косить, а свою — забросил. В ФГИУ не замечают собственной неэффективности, но оправдываются за изъятие земель НААН

И.о. главы Фонда государственного имущества Украины Иванна Смачило выступила против того, чтобы сельхозземли простаивали, но публично признала, что значительная часть земель, переданных Фонду в рамках реализации проекта "Земельный банк", пока также не используется, пишет УНН.

Детали

Почти год назад Фонд государственного имущества создал первого оператора государственных земель ООО "Государственный земельный банк", целью которого является сдача участков в аренду и наполнение таким образом государственного бюджета. Туда был передан первый пул госугодий, которые ФГИУ забрал у разных государственных предприятий и учреждений. Сейчас Фонд хочет получить в свое распоряжение еще 135,2 тыс. га земель Национальной академии аграрных наук. Это вызвало резкую реакцию со стороны Академии, ряда народных депутатов и общественности.

Иванна Смачило отметила, что Фонд предлагал НААН самостоятельно определить, какие земли они могут "отдать".

ФГИУ общался и переписывался с представителями НААН: мы предлагали, чтобы академия сама очертила участки земли, которые нужны для науки, а какие – можно сдать в субаренду на Prozorro, чтобы они не пустовали (потому что сейчас немало малых и средних фермеров вкладываются в эти земли). Разговоры продолжались долго, но результата не принесли. Однако мы хотим, чтобы между нами было взаимодействие и не стремимся разрушать науку. В то же время ФГИУ понимает, что львиная доля сельхозземель НААН используется "в серую". Поэтому надо найти консенсус 

- заявила и.о. председателя ФГИУ.

В то же время, по словам Смачило, из первого пула земель, которые ранее находились в ведении НААН, есть почти 30 тысяч гектаров. Но из них на торги выставлено лишь около 13 тысяч гектаров, то есть меньше половины. Еще около 9 тысяч гектаров сдали в субаренду, а остальные - продолжает простаивать.

Это заявление фактически опровергает тезис Фонда о том, что причина изъятия земель у НААН - якобы их неэффективное использование. Ведь Смачило сама подтвердила, что часть земель, которую уже забрали у НААН, также не используется.

Тогда возникает вопрос, почему государственные научные учреждения фактически наказывают изъятием земли за "неэффективность", тогда как Фонд госимущества также не в состоянии эффективно распорядиться уже полученными участками и хочет получить еще больше земли.

Напомним

Аграрный комитет ВРУ требует детального анализа госземель ФГИУ, переданных в субаренду. Нардепы подозревают нарушение законодательства при передаче, в частности, не учет вида угодий. Кроме того, профильный комитет требует отчета по государственным землям, которые были переданы Фонду, но так и не были сданы в субаренду.

Члены комитета также призвали Кабмин не изымать государственные земли НААН в пользу Фонда госимущества. Нардепы убеждены, что это грозит потерей отечественной селекции, научных школ, рабочих мест и продовольственной безопасности. Члены комитета подчеркнули, что обезземеливание научных учреждений и государственных предприятий Национальной академии аграрных наук Украины, осуществляющих эффективную хозяйственную деятельность, как следствие будет иметь сокращение рабочих мест, что приведет к социальной напряженности в условиях войны и подрыву продовольственной и экономической безопасности Украины.

Кроме того, правительство должно определить оптимальный объем землепользования научных учреждений и предприятий Национальной академии аграрных наук Украины, которые обеспечат выполнение государственных программ и уставных задач и сохранение отраслей селекции, семеноводства, садоводства, виноградарства и микробиологии.

В то же время Фонд государственного имущества Украины должен отозвать, пересмотреть и внести изменения в проект распоряжения КМУ об изъятии государственных земельных участков, в частности, НААН. После волны критики, Фонд все же признал, что вынужден пересмотреть скандальный проект распоряжения. 

Лилия Подоляк

Лилия Подоляк

Экономикаполитика
Верховная Рада
Украина
Brent
$64.33
Bitcoin
$102,614.20
S&P 500
$5,892.31
Tesla
$348.33
Газ TTF
$34.97
Золото
$3,192.56
Ethereum
$2,552.83