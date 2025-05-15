Чужую ниву косить, а свою — забросил. В ФГИУ не замечают собственной неэффективности, но оправдываются за изъятие земель НААН

И.о. главы Фонда государственного имущества Украины Иванна Смачило выступила против того, чтобы сельхозземли простаивали, но публично признала, что значительная часть земель, переданных Фонду в рамках реализации проекта "Земельный банк", пока также не используется, пишет УНН.

Детали

Почти год назад Фонд государственного имущества создал первого оператора государственных земель ООО "Государственный земельный банк", целью которого является сдача участков в аренду и наполнение таким образом государственного бюджета. Туда был передан первый пул госугодий, которые ФГИУ забрал у разных государственных предприятий и учреждений. Сейчас Фонд хочет получить в свое распоряжение еще 135,2 тыс. га земель Национальной академии аграрных наук. Это вызвало резкую реакцию со стороны Академии, ряда народных депутатов и общественности.

Иванна Смачило отметила, что Фонд предлагал НААН самостоятельно определить, какие земли они могут "отдать".

ФГИУ общался и переписывался с представителями НААН: мы предлагали, чтобы академия сама очертила участки земли, которые нужны для науки, а какие – можно сдать в субаренду на Prozorro, чтобы они не пустовали (потому что сейчас немало малых и средних фермеров вкладываются в эти земли). Разговоры продолжались долго, но результата не принесли. Однако мы хотим, чтобы между нами было взаимодействие и не стремимся разрушать науку. В то же время ФГИУ понимает, что львиная доля сельхозземель НААН используется "в серую". Поэтому надо найти консенсус - заявила и.о. председателя ФГИУ.

В то же время, по словам Смачило, из первого пула земель, которые ранее находились в ведении НААН, есть почти 30 тысяч гектаров. Но из них на торги выставлено лишь около 13 тысяч гектаров, то есть меньше половины. Еще около 9 тысяч гектаров сдали в субаренду, а остальные - продолжает простаивать.

Это заявление фактически опровергает тезис Фонда о том, что причина изъятия земель у НААН - якобы их неэффективное использование. Ведь Смачило сама подтвердила, что часть земель, которую уже забрали у НААН, также не используется.

Тогда возникает вопрос, почему государственные научные учреждения фактически наказывают изъятием земли за "неэффективность", тогда как Фонд госимущества также не в состоянии эффективно распорядиться уже полученными участками и хочет получить еще больше земли.

Напомним

Аграрный комитет ВРУ требует детального анализа госземель ФГИУ, переданных в субаренду. Нардепы подозревают нарушение законодательства при передаче, в частности, не учет вида угодий. Кроме того, профильный комитет требует отчета по государственным землям, которые были переданы Фонду, но так и не были сданы в субаренду.

Члены комитета также призвали Кабмин не изымать государственные земли НААН в пользу Фонда госимущества. Нардепы убеждены, что это грозит потерей отечественной селекции, научных школ, рабочих мест и продовольственной безопасности. Члены комитета подчеркнули, что обезземеливание научных учреждений и государственных предприятий Национальной академии аграрных наук Украины, осуществляющих эффективную хозяйственную деятельность, как следствие будет иметь сокращение рабочих мест, что приведет к социальной напряженности в условиях войны и подрыву продовольственной и экономической безопасности Украины.

Кроме того, правительство должно определить оптимальный объем землепользования научных учреждений и предприятий Национальной академии аграрных наук Украины, которые обеспечат выполнение государственных программ и уставных задач и сохранение отраслей селекции, семеноводства, садоводства, виноградарства и микробиологии.

В то же время Фонд государственного имущества Украины должен отозвать, пересмотреть и внести изменения в проект распоряжения КМУ об изъятии государственных земельных участков, в частности, НААН. После волны критики, Фонд все же признал, что вынужден пересмотреть скандальный проект распоряжения.