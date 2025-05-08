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У родини міністра агрополітики Коваля хочуть конфіскувати частину елітної квартири - САП

Київ • УНН

 • 6538 перегляди

САП подала позов щодо стягнення у держвласність частини квартири родички міністра Коваля вартістю понад 9,3 млн грн. Джерела коштів на придбання квартири не підтверджені.

У родини міністра агрополітики Коваля хочуть конфіскувати частину елітної квартири - САП

Спеціалізована антикорупційна прокуратура подала позов до суду, щоб стягнути у державну власність частину майна родички чинного міністра аграрної політики Віталія Коваля. Йдеться про квартиру в елітному житловому комплексі Києва вартістю понад 9,3 мільйона гривень. Про це повідомила пресслужба САП, пише УНН.

За інформацією правоохоронців, родичка посадовця у 2021 році придбала квартиру площею понад 170 м2 в одному з елітних житлових комплексів у місті Києві загальною вартістю 300 тисяч доларів. З 2023 року міністр Коваль почав вносити цей об’єкт у свою декларацію як місце проживання його сім’ї та об’єкт оренди його дружини.

Однак прокурори вважають, що родина посадовця користувалася житлом задовго до офіційного оформлення оренди, а джерела коштів на його придбання не підтверджені. 

Посадовець заперечив свою та дружини матеріальну причетність до придбання цього об’єкта. Аналізом доходів та видатків родички встановлено часткову неможливість набути цей об’єкт нерухомості за рахунок законних доходів. Висунута нею версія про отримання позики на суму майже 5,5 млн грн спростована здобутими доказами

- зазначили в САП.

Зважаючи на це, прокурор САП хочуть через суд стягнення частину квартири або її вартості, що наразі складає понад 9,3 млн грн, у дохід держави.

Нагадаємо

Віталія Коваля призначили на посаду міністра аграрної політики та продовольства 5 вересня 2024 року. Раніше він чотири роки очолював Рівненську обласну адміністрацію, а потім майже рік Фонд держмайна.

Після переходу Коваля в Міністерство агрополітики, його місце у Фонді держмайна зайняла Іванна Смачило. Як відомо, вони мають давніші зв'язки. Саме Коваль привів її до Фонду та сформував там свій кадровий резерв з перевірених та довірених осіб, які пройшли з ним нелегкий шлях керування областю.

Лілія Подоляк

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