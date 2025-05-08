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У семьи министра агрополитики Коваля хотят конфисковать часть элитной квартиры - САП

Киев • УНН

 • 1992 просмотра

САП подала иск о взыскании в госсобственность части квартиры родственницы министра Коваля стоимостью более 9,3 млн грн. Источники средств на приобретение квартиры не подтверждены.

У семьи министра агрополитики Коваля хотят конфисковать часть элитной квартиры - САП

Специализированная антикоррупционная прокуратура подала иск в суд, чтобы взыскать в государственную собственность часть имущества родственницы действующего министра аграрной политики Виталия Коваля. Речь идет о квартире в элитном жилом комплексе Киева стоимостью более 9,3 миллиона гривен. Об этом сообщила пресс-служба САП, пишет УНН.

По информации правоохранителей, родственница чиновника в 2021 году приобрела квартиру площадью более 170 м2 в одном из элитных жилых комплексов в городе Киеве общей стоимостью 300 тысяч долларов. С 2023 года министр Коваль начал вносить этот объект в свою декларацию как место жительства его семьи и объект аренды его жены.

Однако прокуроры считают, что семья чиновника пользовалась жильем задолго до официального оформления аренды, а источники средств на его приобретение не подтверждены. 

Чиновник отрицал свою и жены материальную причастность к приобретению этого объекта. Анализом доходов и расходов родственницы установлена частичная невозможность приобрести этот объект недвижимости за счет законных доходов. Выдвинутая ею версия о получении займа на сумму почти 5,5 млн грн опровергнута добытыми доказательствами

- отметили в САП.

Несмотря на это, прокурор САП хотят через суд взыскать часть квартиры или ее стоимости, что сейчас составляет более 9,3 млн грн, в доход государства.

Напомним

Виталия Коваля назначили на должность министра аграрной политики и продовольствия 5 сентября 2024 года. Ранее он четыре года возглавлял Ровенскую областную администрацию, а затем почти год Фонд госимущества.

После перехода Коваля в Министерство агрополитики, его место в Фонде госимущества заняла Иванна Смачило. Как известно, они имеют давние связи. Именно Коваль привел ее в Фонд и сформировал там свой кадровый резерв из проверенных и доверенных лиц, которые прошли с ним нелегкий путь управления областью.

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