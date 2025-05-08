У семьи министра агрополитики Коваля хотят конфисковать часть элитной квартиры - САП
Киев • УНН
САП подала иск о взыскании в госсобственность части квартиры родственницы министра Коваля стоимостью более 9,3 млн грн. Источники средств на приобретение квартиры не подтверждены.
Специализированная антикоррупционная прокуратура подала иск в суд, чтобы взыскать в государственную собственность часть имущества родственницы действующего министра аграрной политики Виталия Коваля. Речь идет о квартире в элитном жилом комплексе Киева стоимостью более 9,3 миллиона гривен. Об этом сообщила пресс-служба САП, пишет УНН.
По информации правоохранителей, родственница чиновника в 2021 году приобрела квартиру площадью более 170 м2 в одном из элитных жилых комплексов в городе Киеве общей стоимостью 300 тысяч долларов. С 2023 года министр Коваль начал вносить этот объект в свою декларацию как место жительства его семьи и объект аренды его жены.
Однако прокуроры считают, что семья чиновника пользовалась жильем задолго до официального оформления аренды, а источники средств на его приобретение не подтверждены.
Чиновник отрицал свою и жены материальную причастность к приобретению этого объекта. Анализом доходов и расходов родственницы установлена частичная невозможность приобрести этот объект недвижимости за счет законных доходов. Выдвинутая ею версия о получении займа на сумму почти 5,5 млн грн опровергнута добытыми доказательствами
Несмотря на это, прокурор САП хотят через суд взыскать часть квартиры или ее стоимости, что сейчас составляет более 9,3 млн грн, в доход государства.
Напомним
Виталия Коваля назначили на должность министра аграрной политики и продовольствия 5 сентября 2024 года. Ранее он четыре года возглавлял Ровенскую областную администрацию, а затем почти год Фонд госимущества.
После перехода Коваля в Министерство агрополитики, его место в Фонде госимущества заняла Иванна Смачило. Как известно, они имеют давние связи. Именно Коваль привел ее в Фонд и сформировал там свой кадровый резерв из проверенных и доверенных лиц, которые прошли с ним нелегкий путь управления областью.