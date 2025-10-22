$41.740.01
Головна
Політика
Війна в Україні
Економіка
Суспільство
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Новини Світу
Київ
Київська область
Здоров'я
Технології
Спорт
Культура
Лайфхаки
УНН Lite
Авто
Освіта
Погода та довкілля
Нерухомість
Фінанси
Кулінар
Новини Бізнесу
"Еміграційна мрія". Чому пропозиції переїзду у віддалені села за кордоном за 20-30 тис. євро не такі привабливі, як здається на перший погляд
14:00 • 14077 перегляди
Блекаут у Чернігові: як місто справляється без світла, води й стабільної напруги
13:53 • 16300 перегляди
У яких регіонах вже діють погодинні графіки відключень та де дізнатися свою чергу
Нардеп-хабарник Одарченко намагається зберегти вплив на управління Державним біотехнологічним університетом
ТОП-5 запіканок, які швидко готуються і прийдуться до смаку всій родині
Свідку у справі детектива НАБУ Магамедрасулова готують підозру за лжесвідчення у суді

Київ • УНН

 • 846 перегляди

Юсуфу Мамешеву, свідку у справі детектива НАБУ Руслана Магамедрасулова, готують підозру у наданні завідомо неправдивих показань. Обвинувачення стверджує, що Мамешев надає недостовірну інформацію щодо обговорення постачання технічної коноплі до Дагестану.

Свідку у справі детектива НАБУ Магамедрасулова готують підозру за лжесвідчення у суді

Юсуфу Мамешеву, який проходить свідком у кримінальному провадженні проти детектива Національного антикорупційного бюро України Руслана Магамедрасулова, готують повідомлення про підозру у наданні завідомо неправдивих показань під присягою у суді. Про це стало відомо з власних джерел, наближених до органів обвинувачення, передає УНН із посиланням на "Судово-юридичну газету".

Деталі

За їх даними, Магамедрасулов обговорював із Мамешевим постачання технічної коноплі до Республіки Дагестан (рф) у межах державної програми підтримки сільськогосподарських культур, проте у своїх показах надає недостовірну інформацію на користь підозрюваного.

Обвинувачення посилається на результати фоноскопічних експертиз – а таких проведено вже три у різних державних інститутах судових експертиз – які, за їх даними, підтверджують, що на записах перемовин чітко звучить саме Дагестан — суб’єкт російської федерації. Нагадаємо, що з 2022 року торгівля з рф заборонена відповідно до українського законодавства.

Крім того, слідством проведено психологічну експертизу, яка, за їх даними, засвідчила суперечливість показів Мамешева та його спроби умисно приховати окремі обставини від слідчих.

Водночас захист Руслана Магамедрасулова, зокрема представники  Центру протидії корупції, адвокати та окремі співробітники НАБУ, заявляють: мова йшла не про Дагестан, а про Узбекистан.

Цю версію захисту заперечує сторона обвинувачення: жодної державної програми підтримки технічної коноплі в Узбекистані не існує, натомість така програма діє в Дагестані (рф), і ця програма розповсюджується на всю територію російської федерації, вказують вони. Саме про неї, на думку обвинувачення, і йшлося під час обговорень між підозрюваним детективом НАБУ Магамедрасуловим та свідком Мамешевим.

За інформацією джерел, сторона обвинувачення розглядає можливість судового позову проти повʼязаних з Магамедрасуловим осіб, які, на думку обвинувачення, зумисно розповсюджують недостовірну інформацію про Узбекистан та вводять суспільство в оману. Оскільки сторона захисту не надала жодних доказів на свою користь, що мають юридичну вагу, усі їхні заяви стороною обвинувачення розцінюються як суб’єктивні твердження без юридичного підтвердження та завідомо неправдиві.

Сторона обвинувачення, за інформацією джерел, має офіційний протокол про наявність державної програми підтримки технічної коноплі у Дагестані, затверджений за участі представників Міністерства аграрної політики України, який долучено до доказової бази кримінального провадження.

Зазначається, що Юсуф Мамешев, який досі має там родичів, відмовився повідомити слідству, чим займається його брат на території Дагестану. До речі, і Магамедрасулов, який має родинне походження з Дагестаном – стверджує, що сам там ніколи не був, а батько давно виїхав звідти.

Під час судового засідання Мамешев заявив, що вони з Магамедрасуловим обговорювали виключно бізнес в Узбекистані. Такі покази обвинувачення розцінює як надання завідомо неправдивих свідчень під присягою, що є кримінально караним злочином.

Під час допиту Мамешев також заперечував будь-які спільні "вирішення питань" із детективом НАБУ Магамедрасуловим, пояснюючи, що звертався до нього лише "за порадами", зокрема з приводу відстрочки від військової служби.

Проте, за даними джерел, нещодавно Мамешева затримали працівники територіального центру комплектування (ТЦК). Але після телефонного дзвінка невідомим особам на місце прибули особисто співробітники НАБУ, які силоміць вивезли Мамешева з території ТЦК під приводом "цінного свідка" у їх справі.

Як повідомляють джерела, правова оцінка діям працівників НАБУ наразі надається і свідчить, на думку сторони обвинувачення, про те, що Магамедрасулов продовжує допомагати Мамешеву не лише порадами.

За даними обвинувачення, батько детектива Руслана Магамедрасулова — Сентябр Магамедрасулов — має громадянство російської федерації. Цей факт, за даними обвинувачення, не був зазначений детективом під час оформлення допуску до державної таємниці, що розглядається як порушення законодавства.

Також СБУ повідомляла, що Магамедрасулов мав тісні звʼязки з нардепом від ОПЗЖ Федором Христенко, який був доставлений нещодавно з Дубаї в Україну, і начебто надає викривальні  покази на співробітників НАБУ та САП, з якими мав спільні бізнес-проєкти. Христенка, як і Магамедрасулова СБУ перевіряє на предмет контактів з російськими спецслужбами і передачі ворогам таємної інформації.

Лілія Подоляк

Кримінал та НП
Мобілізація
Воєнний стан
Війна в Україні
ТЦК та СП
Спеціалізована антикорупційна прокуратура
Міністерство аграрної політики та продовольства України
Національне антикорупційне бюро України
Служба безпеки України
Дубай
Узбекистан
Україна