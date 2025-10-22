$41.740.01
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Свидетелю по делу детектива НАБУ Магамедрасулова готовят подозрение за лжесвидетельство в суде

Киев • УНН

Киев • УНН

 • 742 просмотра

Юсуфу Мамешеву, свидетелю по делу детектива НАБУ Руслана Магамедрасулова, готовят подозрение в даче заведомо ложных показаний. Обвинение утверждает, что Мамешев предоставляет недостоверную информацию относительно обсуждения поставок технической конопли в Дагестан.

Свидетелю по делу детектива НАБУ Магамедрасулова готовят подозрение за лжесвидетельство в суде

Юсуфу Мамешеву, который проходит свидетелем по уголовному делу против детектива Национального антикоррупционного бюро Украины Руслана Магамедрасулова, готовят сообщение о подозрении в даче заведомо ложных показаний под присягой в суде. Об этом стало известно из собственных источников, близких к органам обвинения, передает УНН со ссылкой на "Судебно-юридическую газету".

Детали

По их данным, Магамедрасулов обсуждал с Мамешевым поставки технической конопли в Республику Дагестан (рф) в рамках государственной программы поддержки сельскохозяйственных культур, однако в своих показаниях предоставляет недостоверную информацию в пользу подозреваемого.

Обвинение ссылается на результаты фоноскопических экспертиз – а таких проведено уже три в разных государственных институтах судебных экспертиз – которые, по их данным, подтверждают, что на записях переговоров четко звучит именно Дагестан — субъект российской федерации. Напомним, что с 2022 года торговля с рф запрещена в соответствии с украинским законодательством.

Кроме того, следствием проведена психологическая экспертиза, которая, по их данным, засвидетельствовала противоречивость показаний Мамешева и его попытки умышленно скрыть отдельные обстоятельства от следователей.

В то же время защита Руслана Магамедрасулова, в частности представители Центра противодействия коррупции, адвокаты и отдельные сотрудники НАБУ, заявляют: речь шла не о Дагестане, а об Узбекистане.

Эту версию защиты отрицает сторона обвинения: никакой государственной программы поддержки технической конопли в Узбекистане не существует, зато такая программа действует в Дагестане (рф), и эта программа распространяется на всю территорию российской федерации, указывают они. Именно о ней, по мнению обвинения, и шла речь во время обсуждений между подозреваемым детективом НАБУ Магамедрасуловым и свидетелем Мамешевым.

По информации источников, сторона обвинения рассматривает возможность судебного иска против связанных с Магамедрасуловым лиц, которые, по мнению обвинения, умышленно распространяют недостоверную информацию об Узбекистане и вводят общество в заблуждение. Поскольку сторона защиты не предоставила никаких доказательств в свою пользу, имеющих юридическую силу, все их заявления стороной обвинения расцениваются как субъективные утверждения без юридического подтверждения и заведомо ложные.

Сторона обвинения, по информации источников, имеет официальный протокол о наличии государственной программы поддержки технической конопли в Дагестане, утвержденный при участии представителей Министерства аграрной политики Украины, который приобщен к доказательной базе уголовного производства.

Отмечается, что Юсуф Мамешев, который до сих пор имеет там родственников, отказался сообщить следствию, чем занимается его брат на территории Дагестана. Кстати, и Магамедрасулов, имеющий родственное происхождение с Дагестаном – утверждает, что сам там никогда не был, а отец давно выехал оттуда.

Во время судебного заседания Мамешев заявил, что они с Магамедрасуловым обсуждали исключительно бизнес в Узбекистане. Такие показания обвинение расценивает как дачу заведомо ложных показаний под присягой, что является уголовно наказуемым преступлением.

Во время допроса Мамешев также отрицал какие-либо совместные "решения вопросов" с детективом НАБУ Магамедрасуловым, объясняя, что обращался к нему лишь "за советами", в частности по поводу отсрочки от военной службы.

Однако, по данным источников, недавно Мамешева задержали сотрудники территориального центра комплектования (ТЦК). Но после телефонного звонка неизвестным лицам на место прибыли лично сотрудники НАБУ, которые силой вывезли Мамешева с территории ТЦК под предлогом "ценного свидетеля" по их делу.

Как сообщают источники, правовая оценка действиям сотрудников НАБУ сейчас дается и свидетельствует, по мнению стороны обвинения, о том, что Магамедрасулов продолжает помогать Мамешеву не только советами.

По данным обвинения, отец детектива Руслана Магамедрасулова — Сентябрь Магамедрасулов — имеет гражданство российской федерации. Этот факт, по данным обвинения, не был указан детективом при оформлении допуска к государственной тайне, что рассматривается как нарушение законодательства.

Также СБУ сообщала, что Магамедрасулов имел тесные связи с нардепом от ОПЗЖ Федором Христенко, который был доставлен недавно из Дубая в Украину, и якобы дает обличительные показания на сотрудников НАБУ и САП, с которыми имел совместные бизнес-проекты. Христенко, как и Магамедрасулова СБУ проверяет на предмет контактов с российскими спецслужбами и передачи врагам секретной информации.

Лилия Подоляк

Криминал и ЧП
Мобилизация
Военное положение
Война в Украине
ТЦК и СП
Специализированная антикоррупционная прокуратура
Министерство аграрной политики и продовольствия Украины
Национальное антикоррупционное бюро Украины
Служба безопасности Украины
Дубай
Узбекистан
Украина