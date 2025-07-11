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Жнива почали 18 областей, уже зібрали понад 2,5 млн тонн нового врожаю

Київ • УНН

 • 738 перегляди

Станом на 11 липня 2025 року в Україні обмолочено 919,9 тис. га ранніх зернових та зернобобових культур, намолочено 2 620,7 тис. тонн. Жнива розпочали 18 областей, лідерами є Одеська, Миколаївська та Дніпропетровська області.

Жнива почали 18 областей, уже зібрали понад 2,5 млн тонн нового врожаю

Жнива в Україні розпочали вже 18 областей, аграрії зібрали вже понад 2,5 млн зернових та зернобобових нового врожаю, повідомили в Мінагрополітики у п'ятницю, пише УНН.

Станом на 11 липня 2025 року в Україні вже обмолочено 919,9 тис. га та намолочено 2 620,7 тис. тонн ранніх зернових та зернобобових культур

- повідомили у Мінагро.

Зокрема: 

  • пшениця – обмолочено 434,8 тис. га, намолочено – 1 238,7 тис. тонн;
    • ячмінь – обмолочено 364 тис. га, намолочено – 1 153,7 тис. тонн; 
      • горох – обмолочено 119,7 тис. га намолочено – 225,1 тис. тонн.

        Загалом жнивують вже аграрії 18 областей

        - зазначили у Мінагро.

        Серед лідерів, зокрема: 

        • Одеська – обмолочено 353 тис. га, намолочено – 1 029,5 тис. тонн; 
          • Миколаївська – обмолочено 261,9 тис. га, намолочено – 651,5 тис. тонн; 
            • Дніпропетровська – обмолочено 119,2 тис. га, намолочено – 283 тис. тонн.

              Ріпак збирають в дев’яти областях. Вже зібрано 290,1 тис. тонн на площі 178,9 тис. га.

              Доповнення

              У Мінагро заявляли, що врожай зернових в Україні у 2025 році може зменшитися на 10% до приблизно 51 мільйона тонн порівняно з 56,7 мільйона тонн у 2024 році, за найпесимістичнішим сценарієм.

              Юлія Шрамко

              Юлія Шрамко

              ЕкономікаАгроновини
              Миколаївська область
              Одеська область
              Дніпропетровська область
              Міністерство аграрної політики та продовольства України
              Reuters
              Україна
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