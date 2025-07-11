Жнива почали 18 областей, уже зібрали понад 2,5 млн тонн нового врожаю

Жнива в Україні розпочали вже 18 областей, аграрії зібрали вже понад 2,5 млн зернових та зернобобових нового врожаю, повідомили в Мінагрополітики у п'ятницю, пише УНН.

Станом на 11 липня 2025 року в Україні вже обмолочено 919,9 тис. га та намолочено 2 620,7 тис. тонн ранніх зернових та зернобобових культур - повідомили у Мінагро.

Зокрема:

пшениця – обмолочено 434,8 тис. га, намолочено – 1 238,7 тис. тонн;

ячмінь – обмолочено 364 тис. га, намолочено – 1 153,7 тис. тонн;

горох – обмолочено 119,7 тис. га намолочено – 225,1 тис. тонн.

Загалом жнивують вже аграрії 18 областей - зазначили у Мінагро.

Серед лідерів, зокрема:

Одеська – обмолочено 353 тис. га, намолочено – 1 029,5 тис. тонн;

Миколаївська – обмолочено 261,9 тис. га, намолочено – 651,5 тис. тонн;

Дніпропетровська – обмолочено 119,2 тис. га, намолочено – 283 тис. тонн.

Ріпак збирають в дев’яти областях. Вже зібрано 290,1 тис. тонн на площі 178,9 тис. га.

Доповнення

У Мінагро заявляли, що врожай зернових в Україні у 2025 році може зменшитися на 10% до приблизно 51 мільйона тонн порівняно з 56,7 мільйона тонн у 2024 році, за найпесимістичнішим сценарієм.