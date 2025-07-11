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Жатву начали 18 областей, уже собрано более 2,5 млн тонн нового урожая

Киев • УНН

 • 496 просмотра

По состоянию на 11 июля 2025 года в Украине обмолочено 919,9 тыс. га ранних зерновых и зернобобовых культур, намолочено 2 620,7 тыс. тонн. Уборку урожая начали 18 областей, лидерами являются Одесская, Николаевская и Днепропетровская области.

Жатву начали 18 областей, уже собрано более 2,5 млн тонн нового урожая

Жатву в Украине начали уже 18 областей, аграрии собрали уже более 2,5 млн зерновых и зернобобовых нового урожая, сообщили в Минагрополитики в пятницу, пишет УНН.

По состоянию на 11 июля 2025 года в Украине уже обмолочено 919,9 тыс. га и намолочено 2 620,7 тыс. тонн ранних зерновых и зернобобовых культур

- сообщили в Минагро.

В частности:

  • пшеница – обмолочено 434,8 тыс. га, намолочено – 1 238,7 тыс. тонн;
    • ячмень – обмолочено 364 тыс. га, намолочено – 1 153,7 тыс. тонн;
      • горох – обмолочено 119,7 тыс. га, намолочено – 225,1 тыс. тонн.

        В целом жатвуют уже аграрии 18 областей

        - отметили в Минагро.

        Среди лидеров, в частности:

        • Одесская – обмолочено 353 тыс. га, намолочено – 1 029,5 тыс. тонн;
          • Николаевская – обмолочено 261,9 тыс. га, намолочено – 651,5 тыс. тонн;
            • Днепропетровская – обмолочено 119,2 тыс. га, намолочено – 283 тыс. тонн.

              Рапс собирают в девяти областях. Уже собрано 290,1 тыс. тонн на площади 178,9 тыс. га.

              Дополнение

              В Минагро заявляли, что урожай зерновых в Украине в 2025 году может уменьшиться на 10% до примерно 51 миллиона тонн по сравнению с 56,7 миллиона тонн в 2024 году, по самому пессимистичному сценарию.

              Юлия Шрамко

              Юлия Шрамко

              ЭкономикаАгроновости
              Николаевская область
              Одесская область
              Днепропетровская область
              Министерство аграрной политики и продовольствия Украины
              Reuters
              Украина
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