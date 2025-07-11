Жатву начали 18 областей, уже собрано более 2,5 млн тонн нового урожая
Киев • УНН
По состоянию на 11 июля 2025 года в Украине обмолочено 919,9 тыс. га ранних зерновых и зернобобовых культур, намолочено 2 620,7 тыс. тонн. Уборку урожая начали 18 областей, лидерами являются Одесская, Николаевская и Днепропетровская области.
Жатву в Украине начали уже 18 областей, аграрии собрали уже более 2,5 млн зерновых и зернобобовых нового урожая, сообщили в Минагрополитики в пятницу, пишет УНН.
По состоянию на 11 июля 2025 года в Украине уже обмолочено 919,9 тыс. га и намолочено 2 620,7 тыс. тонн ранних зерновых и зернобобовых культур
В частности:
- пшеница – обмолочено 434,8 тыс. га, намолочено – 1 238,7 тыс. тонн;
- ячмень – обмолочено 364 тыс. га, намолочено – 1 153,7 тыс. тонн;
- горох – обмолочено 119,7 тыс. га, намолочено – 225,1 тыс. тонн.
В целом жатвуют уже аграрии 18 областей
Среди лидеров, в частности:
- Одесская – обмолочено 353 тыс. га, намолочено – 1 029,5 тыс. тонн;
- Николаевская – обмолочено 261,9 тыс. га, намолочено – 651,5 тыс. тонн;
- Днепропетровская – обмолочено 119,2 тыс. га, намолочено – 283 тыс. тонн.
Рапс собирают в девяти областях. Уже собрано 290,1 тыс. тонн на площади 178,9 тыс. га.
Дополнение
В Минагро заявляли, что урожай зерновых в Украине в 2025 году может уменьшиться на 10% до примерно 51 миллиона тонн по сравнению с 56,7 миллиона тонн в 2024 году, по самому пессимистичному сценарию.