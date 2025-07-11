Жатву начали 18 областей, уже собрано более 2,5 млн тонн нового урожая

Жатву в Украине начали уже 18 областей, аграрии собрали уже более 2,5 млн зерновых и зернобобовых нового урожая, сообщили в Минагрополитики в пятницу, пишет УНН.

По состоянию на 11 июля 2025 года в Украине уже обмолочено 919,9 тыс. га и намолочено 2 620,7 тыс. тонн ранних зерновых и зернобобовых культур - сообщили в Минагро.

В частности:

пшеница – обмолочено 434,8 тыс. га, намолочено – 1 238,7 тыс. тонн;

ячмень – обмолочено 364 тыс. га, намолочено – 1 153,7 тыс. тонн;

горох – обмолочено 119,7 тыс. га, намолочено – 225,1 тыс. тонн.

В целом жатвуют уже аграрии 18 областей - отметили в Минагро.

Среди лидеров, в частности:

Одесская – обмолочено 353 тыс. га, намолочено – 1 029,5 тыс. тонн;

Николаевская – обмолочено 261,9 тыс. га, намолочено – 651,5 тыс. тонн;

Днепропетровская – обмолочено 119,2 тыс. га, намолочено – 283 тыс. тонн.

Рапс собирают в девяти областях. Уже собрано 290,1 тыс. тонн на площади 178,9 тыс. га.

Дополнение

В Минагро заявляли, что урожай зерновых в Украине в 2025 году может уменьшиться на 10% до примерно 51 миллиона тонн по сравнению с 56,7 миллиона тонн в 2024 году, по самому пессимистичному сценарию.