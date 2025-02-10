В этом году стоимость работ аграриев вырастет на 15%: эксперт рассказал в чем причина

Стоимость аграрных работ в 2024 году вырастет на 15%, что связано с увеличением расходов на комплектующие, топливо и средства защиты. Об этом рассказал заместитель председателя Всеукраинского аграрного совета во время брифинга, передает УНН.

Денег не хватает и это понятно, ведь во время войны расходы увеличиваются. Если смотреть на комплектующие элементы, которые используют во время работ, то в этом сезоне на 15% из дорожают работы аграриев

По его словам, это происходит и из-за принятия в сентябре закона об акцизах на горюче-смазочные материалы.

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Также средства защиты животных подорожали и семена. Это будет закладываться в себестоимость производства. Поэтому очень для аграриев очень важна финансовая поддержка

Также Марчук отмечает, что из-за сокращения помощи западных партнеров вызывает определенные трудности для аграриев.

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Людям нужно понимать, что в течение там условно 3-4 месяцев им компенсировали средства, иначе мы создаем условия, когда люди будут с большими финансовыми вызовами. Большое количество программ с выплатами были очень важными, особенно для аграриев с декокупированных территорий