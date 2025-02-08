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Украину ждут три морозных ночи

Украину ждут три морозных ночи

Киев  •  УНН

 • 26080 просмотра

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В Украине прогнозируют трое суток без осадков с ночными морозами до -11°. На дорогах большинства регионов гололедица, в Приазовье порывы ветра до 20 м/с.

В ближайшие три дня Украину ждут морозные ночи, температура опустится до 11° с отметкой «минус», передает УНН со ссылкой на Укргидрометцентр.

По данным синоптиков, в последующие трое суток в Украине без осадков. На дорогах страны, кроме большинства западных и южных областей, местами гололедица.

В воскресенье в Приазовье местами порывы северо-восточного ветра 15-20 м/с.

«Температура ночью 6-11° мороза; днем 1-6° мороза, в западных и южных областях от 3° мороза до 3° тепла, на Закарпатье 2-8° тепла», - сообщили в Укргидрометцентре.       

Почти по всей Украине будет мороз: прогноз погоды на сегодня08.02.25, 08:08 • 44535 просмотров

Антонина Туманова

Антонина Туманова

Общество
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