Украину ждут три морозных ночи
Киев • УНН
В Украине прогнозируют трое суток без осадков с ночными морозами до -11°. На дорогах большинства регионов гололедица, в Приазовье порывы ветра до 20 м/с.
В ближайшие три дня Украину ждут морозные ночи, температура опустится до 11° с отметкой «минус», передает УНН со ссылкой на Укргидрометцентр.
По данным синоптиков, в последующие трое суток в Украине без осадков. На дорогах страны, кроме большинства западных и южных областей, местами гололедица.
В воскресенье в Приазовье местами порывы северо-восточного ветра 15-20 м/с.
«Температура ночью 6-11° мороза; днем 1-6° мороза, в западных и южных областях от 3° мороза до 3° тепла, на Закарпатье 2-8° тепла», - сообщили в Укргидрометцентре.
Почти по всей Украине будет мороз: прогноз погоды на сегодня08.02.25, 08:08 • 44535 просмотров