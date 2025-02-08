Україну чекають три морозні ночі

У найближчі три дні Україну чекають морозні ночі, температура опуститься до 11° з позначкою "мінус", передає УНН із посиланням на Укргідрометцентр.

За даними синоптиків, у наступні три доби в Україні без опадів. На дорогах країни, крім більшості західних та південних областей, місцями ожеледиця.

У неділю в Приазов'ї місцями пориви північно-східного вітру 15-20 м/с.

"Температура вночі 6-11° морозу; вдень 1-6° морозу, у західних та південних областях від 3° морозу до 3° тепла, на Закарпатті 2-8° тепла", - повідомили в Укргідрометцентрі.

Майже по всій Україні буде мороз: прогноз погоди на сьогодні