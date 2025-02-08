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Політолог оцінив сценарії щодо можливості припинення вогню рф

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Астрологічний Новий рік у поєднанні з коридором затемнень: гороскоп для всіх знаків Зодіаку на 17 - 23 березня

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Трамп оголосив день переговорів з путіним щодо припинення війни в Україні і розкрив основні теми

15 березня, 19:03 • 149601 перегляди

Буде напряму спілкуватися із Зеленським: Трамп заявив про призначення Келлога спецпосланником по Україні

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15 березня, 13:22 • 168131 перегляди

"Коаліція охочих" переходить до операційної фази, запланована зустріч у четвер - Стармер

15 березня, 13:08 • 150368 перегляди

"Коаліція охочих": Зеленський закликав партнерів до чіткої позиції щодо гарантій безпеки для України

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Стармер випустив заяву після саміту "коаліції охочих": путін повинен довести, що серйозно ставиться до миру і підписати припинення вогню

15 березня, 11:23 • 109649 перегляди

Зеленський: є напрямки вздовж східного кордону, де армія рф накопичує сили, це свідчить про бажання завдати удару по Сумщині

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Стармер на зустрічі щодо "коаліції охочих" закликав продовжувати тиск на путіна для безумовного припинення вогню

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Україну чекають три морозні ночі

Україну чекають три морозні ночі

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В Україні прогнозують три доби без опадів з нічними морозами до -11°. На дорогах більшості регіонів ожеледиця, у Приазов'ї пориви вітру до 20 м/с.

У найближчі три дні Україну чекають морозні ночі, температура опуститься до 11° з позначкою "мінус", передає УНН із посиланням на Укргідрометцентр.

За даними синоптиків, у наступні три доби в Україні без опадів. На дорогах країни, крім більшості західних та південних областей, місцями ожеледиця.

У неділю в Приазов'ї місцями пориви північно-східного вітру 15-20 м/с.

"Температура вночі 6-11° морозу; вдень 1-6° морозу, у західних та південних областях від 3° морозу до 3° тепла, на Закарпатті 2-8° тепла", - повідомили в Укргідрометцентрі.       

Майже по всій Україні буде мороз: прогноз погоди на сьогодні08.02.25, 08:08 • 53053 перегляди

Антоніна Туманова

Антоніна Туманова

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