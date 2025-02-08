Майже по всій Україні буде мороз: прогноз погоди на сьогодні

У суботу, 8 лютого, в Україні синоптики прогнозують хмарну погоду з проясненнями. Без істотних опадів. Про це інформує Український гідрометеорологічний центр, передає УНН.

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За прогнозами синоптиків, сьогодні в Україні буде сухо. Лише в Криму ймовірний сніг. На дорогах, крім більшості західних та південних областей місцями ожеледиця.

Вітер переважно північно-східний, 5-10 м/с, в Криму та Приазов'ї подекуди пориви 15-20 м/с.

Найхолодніше сьогодні буде на сході, -2°...-4°. Тут також буде переважно хмарна погода, місцями - з проясненнями.

У центральній частині України сьогодні переважатиме невелика хмарність. Стовпчики термометрів тут покажуть -1°...-2°, без опадів.

На жителів півдня країни чекає температура близько -1°...0°, тільки місцями в Криму температура знизиться до -3°.

На Київщині та в столиці також буде хмарно з проясненнями. Без опадів. На дорогах місцями ожеледиця.

Температура вдень 0-4° морозу; у Києві вдень 1-3° морозу.

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