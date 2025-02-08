Майже по всій Україні буде мороз: прогноз погоди на сьогодні
Київ • УНН
В Україні прогнозують хмарну погоду з проясненнями, без істотних опадів. На дорогах місцями ожеледиця, температура від 0° до -4°, найхолодніше на сході країни.
У суботу, 8 лютого, в Україні синоптики прогнозують хмарну погоду з проясненнями. Без істотних опадів. Про це інформує Український гідрометеорологічний центр, передає УНН.
Деталі
За прогнозами синоптиків, сьогодні в Україні буде сухо. Лише в Криму ймовірний сніг. На дорогах, крім більшості західних та південних областей місцями ожеледиця.
Вітер переважно північно-східний, 5-10 м/с, в Криму та Приазов'ї подекуди пориви 15-20 м/с.
Найхолодніше сьогодні буде на сході, -2°...-4°. Тут також буде переважно хмарна погода, місцями - з проясненнями.
У центральній частині України сьогодні переважатиме невелика хмарність. Стовпчики термометрів тут покажуть -1°...-2°, без опадів.
На жителів півдня країни чекає температура близько -1°...0°, тільки місцями в Криму температура знизиться до -3°.
На Київщині та в столиці також буде хмарно з проясненнями. Без опадів. На дорогах місцями ожеледиця.
Температура вдень 0-4° морозу; у Києві вдень 1-3° морозу.
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