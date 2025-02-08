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День шотландського віскі та День пропозиції руки і серця: що відзначають 8 лютого

День шотландського віскі та День пропозиції руки і серця: що відзначають 8 лютого

Київ • УНН

 • 36516 перегляди

8 лютого відзначають Міжнародний день шотландського віскі, День опери та День пропозиції руки і серця. Також у цей день православна церква вшановує святих Захарію Серповидця та Феодора Стратилата.

Міжнародний день шотландського віскі (International Scotch Day) відзначається щороку 8 лютого і є святом для всіх шанувальників цього напою. У цей день любителі, експерти та новачки збираються разом, щоб вшанувати віскі, його багатовікову спадщину та культуру, пише УНН.

Шотландський віскі має понад 500 років історії. Перші документальні згадки про виробництво віскі в Шотландії датуються 1494 роком, коли в державних записах зазначено, що монах на ім'я Джон Кор отримав ячмінь для виготовлення "аква віте" (лат. aqua vitae – "вода життя"). Саме так у ті часи називали дистильовані напої.

Спочатку віскі використовували як лікарський засіб, вважаючи, що він має цілющі властивості. Проте з часом напій здобув популярність серед населення і став невід’ємною частиною шотландської культури. У XVII-XVIII століттях виробництво віскі розширилося, а через високі податки на алкоголь багато шотландських виробників почали займатися нелегальним виготовленням напою. У 1823 році британський уряд ухвалив "Акт про акциз", який легалізував дистиляцію віскі за певних умов. Це дозволило офіційним виробникам процвітати, а традиційні методи виготовлення напою вдосконалювалися. Згодом шотландське віскі стало всесвітньо відомим продуктом, який експортують у понад 200 країн світу.

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8 лютого також відзначають День опери — неофіційне свято, яке з’явилося у 2018 році завдяки ініціативі громадськості в соцмережах. Опера, що виникла в Італії у XVI столітті, швидко поширилася Європою та стала важливим культурним явищем. 

Вона приваблювала не лише еліту, а й широку публіку, поєднуючи музику, театр і драматичне мистецтво.  

Цей день об’єднує шанувальників опери по всьому світу, нагадуючи про її значення та традиції. Любителі класичної музики діляться враженнями у соцмережах, використовуючи хештег #OperaDay, популяризуючи оперне мистецтво серед нових поколінь.

Фінансові питання в стосунках: як вирішувати конфлікти та підтримувати партнера04.02.25, 14:11 • 102546 переглядiв

День пропозиції руки і серця теж щороку святкують 8 лютого. Це чудова нагода для закоханих зробити важливий крок у своїх стосунках, а також символічний день для тих, хто планує освідчитися в майбутньому.  

День пропозиції руки і серця не має офіційного походження, але став популярним завдяки романтичним традиціям, що розвивалися протягом століть. 

Його дата припадає на початок лютого, коли у повітрі вже відчувається атмосфера Дня святого Валентина. Вважається, що цей день створений для того, щоб надати впевненості тим, хто давно планує освідчитися, але не наважувався зробити цей крок. Також цей день мотивує пари обговорити майбутнє своїх стосунків і зробити їх ще міцнішими.  

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Всесвітній день кіно – це свято, присвячене мистецтву кінематографа, яке відзначається щороку у другу суботу лютого. Воно покликане вшанувати історію та досягнення кіноіндустрії, а також вплив кінематографа на культуру, мистецтво та суспільство.  

Ця дата символічна, адже саме в лютому 1894 року Томас Едісон отримав патент на кінетоскоп – пристрій, що дозволяв переглядати рухомі зображення. 

Цей винахід став одним із ключових етапів у розвитку кінематографа.  

Пізніше, у грудні 1895 року, брати Люм’єр провели перший публічний кіносеанс у Парижі, що започаткувало нову еру в мистецтві. Відтоді кіно пройшло довгий шлях – від німого кіно до блокбастерів та цифрових технологій, впливаючи на культуру та формуючи суспільні погляди.  

У цей день кінотеатри, кіностудії та культурні установи проводять спеціальні кінопокази, ретроспективи легендарних фільмів, обговорення кінокласики та сучасного кінематографа. Любителі кіно переглядають культові стрічки, діляться улюбленими сценами та історіями в соцмережах.

Астролог розкрила ідеальні подарунки на День святого Валентина для всіх знаків07.02.25, 09:42 • 141078 переглядiв

У християнській традиції 8 лютого відзначають День святого пророка Захарії Серповидця, який жив у VI столітті до нашої ери та входив до числа малих пророків Старого Завіту. 

Він передбачав відбудову Єрусалимського храму після вавилонського полону та прихід Месії.  

Захарія був одним із пророків, які закликали євреїв відновити храм після повернення з вигнання.

Його пророцтва містять образи, що пізніше стали важливими у християнському богослов’ї. Особливо відомим є його бачення про Месію, якого він описував як Царя, що прийде в смиренні.  

Свято має біблійне коріння і відзначається в православному та католицькому календарях. Захарія вважається покровителем духовного прозріння, а його день є нагадуванням про силу віри та передбачення Божого задуму.

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8 лютого православна церква вшановує святого великомученика Феодора Стратилата – хороброго воєначальника та ревного християнина. Він відзначився перемогою над змієм і відкритим сповідуванням віри.  

Під час гонінь імператора Лікінія відмовився поклонитися язичницьким богам, за що був страчений у 319 році. Вважається покровителем воїнів, а його пам’ять також вшановують 21 червня.

Юлія Гаврилюк

Юлія Гаврилюк

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