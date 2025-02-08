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Зеленский анонсировал выгодные контакты для мужчин 18-24 лет в ВСУ

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7 февраля, 14:58 • 112728 просмотра

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Почти по всей Украине будет мороз: прогноз погоды на сегодня

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В Украине прогнозируют облачную погоду с прояснениями, без существенных осадков. На дорогах местами гололедица, температура от 0° до -4°, холоднее всего на востоке страны.

В субботу, 8 февраля, в Украине синоптики прогнозируют облачную погоду с прояснениями. Без существенных осадков. Об этом информирует Украинский гидрометеорологический центр, передает УНН.

Детали

По прогнозам синоптиков, сегодня в Украине будет сухо. Только в Крыму вероятен снег. На дорогах, кроме большинства западных и южных областей местами гололедица.

Ветер преимущественно северо-восточный, 5-10 м/с, в Крыму и Приазовье местами порывы 15-20 м/с.

Холоднее всего сегодня будет на востоке, -2°...-4°. Здесь также будет преимущественно облачная погода, местами - с прояснениями.

В центральной части Украины сегодня будет преобладать небольшая облачность. Столбики термометров здесь покажут -1°...-2°, без осадков.

Жителей юга страны ждет температура около -1°...0°, только местами в Крыму температура снизится до -3°.

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На Киевщине и в столице также будет облачно с прояснениями. Без осадков. На дорогах местами гололедица.

Температура днем 0-4° мороза; в Киеве днем 1-3° мороза.

День шотландского виски и День предложения руки и сердца: что отмечают 8 февраля08.02.25, 05:30 • 15930 просмотров

Вита Зеленецкая

Вита Зеленецкая

ОбществоКиевКиевская область
krymКрым
ukrainaУкраина
kievКиев

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