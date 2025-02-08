Почти по всей Украине будет мороз: прогноз погоды на сегодня
Киев • УНН
В Украине прогнозируют облачную погоду с прояснениями, без существенных осадков. На дорогах местами гололедица, температура от 0° до -4°, холоднее всего на востоке страны.
В субботу, 8 февраля, в Украине синоптики прогнозируют облачную погоду с прояснениями. Без существенных осадков. Об этом информирует Украинский гидрометеорологический центр, передает УНН.
Детали
По прогнозам синоптиков, сегодня в Украине будет сухо. Только в Крыму вероятен снег. На дорогах, кроме большинства западных и южных областей местами гололедица.
Ветер преимущественно северо-восточный, 5-10 м/с, в Крыму и Приазовье местами порывы 15-20 м/с.
Холоднее всего сегодня будет на востоке, -2°...-4°. Здесь также будет преимущественно облачная погода, местами - с прояснениями.
В центральной части Украины сегодня будет преобладать небольшая облачность. Столбики термометров здесь покажут -1°...-2°, без осадков.
Жителей юга страны ждет температура около -1°...0°, только местами в Крыму температура снизится до -3°.
На Киевщине и в столице также будет облачно с прояснениями. Без осадков. На дорогах местами гололедица.
Температура днем 0-4° мороза; в Киеве днем 1-3° мороза.
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