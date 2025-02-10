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Цьогоріч вартість робіт аграріїв зросте на 15%: експерт розповів в чому причина

Київ • УНН

 • 37524 перегляди

Вартість аграрних робіт у 2024 році зросте на 15% через подорожчання комплектуючих, палива та засобів захисту. Скорочення західної допомоги та нові акцизи на паливо створюють додаткові фінансові виклики для аграріїв.

Вартість аграрних робіт у 2024 році зросте на 15%, що пов’язано зі збільшенням витрат на комплектуючі, паливо та засоби захисту. Про це розповів заступник голови Всеукраїнської аграрної ради під час брифінгу, передає УНН.

Грошей не вистачає і це зрозуміло, адже під час війни витрати збільшуються. Якщо дивитись на комплектуючі елементи, які використовують під час робіт, то в цьому сезоні на 15% з дорожчають роботи аграріїв

- сказав Марчук.

За його словами, це відбувається і через прийняття у вересні закону про акцизи на паливно-мастильні матеріали.

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Також засоби захисту тварин здорожчали та насіння. Це буде закладатися у собівартість виробництва. Тому дуже для аграріїв дуже важлива фінансова підтримка

- додав він. 

 Також Марчук зауважує, що через скорочення допомоги західних партнерів спричиняє певні труднощі для аграрїів.

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Людям потрібно розуміти, що протягом там умовно 3-4 місяців їм компенсували кошти, бо інакше ми створюємо умови, коли люди будуть з великими фінансовими викликами. Велика кількість програм з виплатами були дуже важливими, особливо для аграріїв з декокупованих територій

- сказав експерт. 

Нагадаємо

  Підвищення тарифів "Укрзалізниці" на 37% загрожує малим і середнім фермерам збитками у $300 млн, обмеженим доступом до добрив та, як наслідок, зниженням врожайності на 30%. 

Ірина Колеснік

Ірина Колеснік

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