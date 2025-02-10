Цьогоріч вартість робіт аграріїв зросте на 15%: експерт розповів в чому причина
Київ • УНН
Вартість аграрних робіт у 2024 році зросте на 15% через подорожчання комплектуючих, палива та засобів захисту. Скорочення західної допомоги та нові акцизи на паливо створюють додаткові фінансові виклики для аграріїв.
Вартість аграрних робіт у 2024 році зросте на 15%, що пов’язано зі збільшенням витрат на комплектуючі, паливо та засоби захисту. Про це розповів заступник голови Всеукраїнської аграрної ради під час брифінгу, передає УНН.
Грошей не вистачає і це зрозуміло, адже під час війни витрати збільшуються. Якщо дивитись на комплектуючі елементи, які використовують під час робіт, то в цьому сезоні на 15% з дорожчають роботи аграріїв
За його словами, це відбувається і через прийняття у вересні закону про акцизи на паливно-мастильні матеріали.
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Також засоби захисту тварин здорожчали та насіння. Це буде закладатися у собівартість виробництва. Тому дуже для аграріїв дуже важлива фінансова підтримка
Також Марчук зауважує, що через скорочення допомоги західних партнерів спричиняє певні труднощі для аграрїів.
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Людям потрібно розуміти, що протягом там умовно 3-4 місяців їм компенсували кошти, бо інакше ми створюємо умови, коли люди будуть з великими фінансовими викликами. Велика кількість програм з виплатами були дуже важливими, особливо для аграріїв з декокупованих територій
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