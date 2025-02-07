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Українські фермери обурені зростанням вантажних тарифів Укрзалізниці: які втрати прогнозують

Українські фермери обурені зростанням вантажних тарифів Укрзалізниці: які втрати прогнозують

Київ • УНН

 • 45210 перегляди

Через підвищення тарифів "Укрзалізниці" малі та середні фермери можуть втратити $300 млн. Відсутність коштів на добрива може знизити врожайність на 30%.

Підвищення тарифів "Укрзалізниці" на 37% загрожує малим і середнім фермерам збитками у $300 млн, обмеженим доступом до добрив та, як наслідок, зниженням врожайності на 30%, передає УНН з посиланням на Всеукраїнський Конгрес Фермерів.

"Зростання вантажних тарифів Укрзалізниці та відсутність можливості для бронювання малих аграріїв можуть стати серйозними чинниками для знищення середнього фермерства, що призведе до позбавлення органів місцевого самоврядування сільської місцевості податкової бази.

 Зокрема, анонсоване Укрзалізницею зростання вантажних тарифів на +37% матиме негативний вплив на прибутковість мікро господарств та фермерських господарств, адже підвищена вартість логістики буде повністю перекладена на закупівельні ціни агропродукції", - повідомляють у Всеукраїнському Конгресі Фермерів.

Тепла зима змусить аграріїв витратити більше на захист посівів від шкідників06.02.25, 13:06 • 39075 переглядiв

Вони зазначають, що через значно нижчі доходи дрібні аграрії не зможуть закупити достатню кількість добрив, що критично вплине на їхню врожайність. Для малого агробізнесу ця стаття витрат є ключовою: якщо є фінанси – є добрива, а їхня відсутність може знизити врожайність на 30%, що призведе до збитків.

За оцінками експертів, підвищення тарифів "Укрзалізниці" може спричинити втрату 1,3 млн тонн зернових та олійних культур, що еквівалентно $300 млн збитків для фермерських та мікро господарств.

Озимі посіяні на площі не меншій, ніж торік - Мінагрополітики06.02.25, 12:26 • 33533 перегляди

Окрім того, зростання вартості залізничних перевезень змусить аграріїв більше використовувати автомобільний транспорт, що може значно погіршити стан доріг, особливо у воєнний час.

Нагадаємо 

Україна вже експортувала 60% агропродукції від загального обсягу, а експорт триває стабільними темпами - 4,5-5,5 млн тонн на місяць.

Ірина Колеснік

Ірина Колеснік

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