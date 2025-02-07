Українські фермери обурені зростанням вантажних тарифів Укрзалізниці: які втрати прогнозують

Підвищення тарифів "Укрзалізниці" на 37% загрожує малим і середнім фермерам збитками у $300 млн, обмеженим доступом до добрив та, як наслідок, зниженням врожайності на 30%, передає УНН з посиланням на Всеукраїнський Конгрес Фермерів.

"Зростання вантажних тарифів Укрзалізниці та відсутність можливості для бронювання малих аграріїв можуть стати серйозними чинниками для знищення середнього фермерства, що призведе до позбавлення органів місцевого самоврядування сільської місцевості податкової бази.

Зокрема, анонсоване Укрзалізницею зростання вантажних тарифів на +37% матиме негативний вплив на прибутковість мікро господарств та фермерських господарств, адже підвищена вартість логістики буде повністю перекладена на закупівельні ціни агропродукції", - повідомляють у Всеукраїнському Конгресі Фермерів.

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Вони зазначають, що через значно нижчі доходи дрібні аграрії не зможуть закупити достатню кількість добрив, що критично вплине на їхню врожайність. Для малого агробізнесу ця стаття витрат є ключовою: якщо є фінанси – є добрива, а їхня відсутність може знизити врожайність на 30%, що призведе до збитків.

За оцінками експертів, підвищення тарифів "Укрзалізниці" може спричинити втрату 1,3 млн тонн зернових та олійних культур, що еквівалентно $300 млн збитків для фермерських та мікро господарств.

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Окрім того, зростання вартості залізничних перевезень змусить аграріїв більше використовувати автомобільний транспорт, що може значно погіршити стан доріг, особливо у воєнний час.

Нагадаємо

Україна вже експортувала 60% агропродукції від загального обсягу, а експорт триває стабільними темпами - 4,5-5,5 млн тонн на місяць.