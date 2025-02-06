Тепла зима змусить аграріїв витратити більше на захист посівів від шкідників

Тепла зима сприяє розвитку сільськогосподарських культур, але водночас збільшує ризик поширення шкідників, грибкових захворювань та бур’янів.

Про це розповів перший заступник міністра аграрної політики та продовольства Тарас Висоцький під час брифінгу, передає УНН.

Плюсові температури в певних моментах допомагають вегетації, але з іншої сторони така погода збільшує кількість розвитку шкідників: комах, грибків та бурʼянів. Через це ми будемо планувати в межах технологічного циклу виробництво більшої кількості засобів захисту рослин - розповів Висоцький.

За його словами, аграрії знають, що робити в такому випадку, але це може призвести до більшої кількості витрат.

Стан посівів на сьогодні задовільний, тому кардинального фактору впливу глобального потепління і зміни клімату на аграрний сектор не приніс - додав він.

Нагадаємо

В Україні у четвер, 6 лютого, очікується холодна погода без істотних опадів. Температура повітря коливатиметься у межах -9...+7 °С.