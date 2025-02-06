Погода в Україні: де сьогодні очікується сніг та які температурні показники

В Україні у четвер, 6 лютого, очікується холодна погода без істотних опадів. Температура повітря коливатиметься у межах -9...+7 °С. Про це інформує УНН з посиланням на Український гідрометеорологічний центр.

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За прогнозами синоптиків, сьогодні погода в Україні поступово почне змінюватися. Опади практично припиняться, лише подекуди на заході та в Криму пройде невеликий сніг. Температура поки залишиться без змін, буде похмуро, але в багатьох областях - із сонячними проясненнями.

У Києві сьогодні буде хмарно з проясненнями. Температура повітря вдень +1°.

У Львові в четвер буде невелика хмарність. Вдень +1°, сніг.

У Луцьку буде невелика хмарність, вдень 0°.

У Рівному сьогодні очікується невелика хмарність, вдень -1°.

У Тернополі 6 лютого вдень буде 0°, невелика хмарність.

У Хмельницькому протягом дня буде невелика хмарність, вдень -1°.

В Івано-Франківську буде невелика хмарність, вдень +2°.

В Ужгороді сьогодні стовпчики термометрів покажуть вдень +6°, невелика хмарність.

У Чернівцях у четвер - невелика хмарність, вдень 0°.

У Вінниці сьогодні буде -3°...0°, похмуро.

У Житомирі в четвер вдень буде -1°, хмарно з проясненнями.

У Чернігові стовпчики термометрів покажуть -1°...+1°, похмуро.

У Черкасах сьогодні буде вдень 0°, похмуро.

У Кропивницькому температура вдень буде близько 0°, похмуро.

У Полтаві - хмарно з проясненнями, температура повітря -3°...-1°.

В Одесі 6 лютого - невелика хмарність, температура вдень +1°.

У Херсоні в четвер вдень буде +1°, невелика хмарність.

У Миколаєві сьогодні буде невелика хмарність, вдень +1°.

У Запоріжжі температура вдень 0°, похмуро.

У Сумах сьогодні температура повітря вдень -1°, хмарно з проясненнями.

У Харкові - похмуро, температура вдень -2°.

У Дніпрі температура вдень буде 0°, похмуро.

У Сімферополі в четвер буде похмуро, -4°...-2°, сніг.

У Краматорську сьогодні буде похмуро, температура вдень -1°.

У Сєвєродонецьку - похмуро, температура вдень -1°.

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