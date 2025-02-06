Погода в Україні: де сьогодні очікується сніг та які температурні показники
Київ • УНН
В Україні 6 лютого очікується холодна погода без істотних опадів, лише на заході та в Криму можливий невеликий сніг. Температура повітря коливатиметься від -9 до +7 градусів, у більшості регіонів буде хмарно з проясненнями.
В Україні у четвер, 6 лютого, очікується холодна погода без істотних опадів. Температура повітря коливатиметься у межах -9...+7 °С. Про це інформує УНН з посиланням на Український гідрометеорологічний центр.
Деталі
За прогнозами синоптиків, сьогодні погода в Україні поступово почне змінюватися. Опади практично припиняться, лише подекуди на заході та в Криму пройде невеликий сніг. Температура поки залишиться без змін, буде похмуро, але в багатьох областях - із сонячними проясненнями.
- У Києві сьогодні буде хмарно з проясненнями. Температура повітря вдень +1°.
- У Львові в четвер буде невелика хмарність. Вдень +1°, сніг.
- У Луцьку буде невелика хмарність, вдень 0°.
- У Рівному сьогодні очікується невелика хмарність, вдень -1°.
- У Тернополі 6 лютого вдень буде 0°, невелика хмарність.
- У Хмельницькому протягом дня буде невелика хмарність, вдень -1°.
- В Івано-Франківську буде невелика хмарність, вдень +2°.
- В Ужгороді сьогодні стовпчики термометрів покажуть вдень +6°, невелика хмарність.
- У Чернівцях у четвер - невелика хмарність, вдень 0°.
- У Вінниці сьогодні буде -3°...0°, похмуро.
- У Житомирі в четвер вдень буде -1°, хмарно з проясненнями.
- У Чернігові стовпчики термометрів покажуть -1°...+1°, похмуро.
- У Черкасах сьогодні буде вдень 0°, похмуро.
- У Кропивницькому температура вдень буде близько 0°, похмуро.
- У Полтаві - хмарно з проясненнями, температура повітря -3°...-1°.
- В Одесі 6 лютого - невелика хмарність, температура вдень +1°.
- У Херсоні в четвер вдень буде +1°, невелика хмарність.
- У Миколаєві сьогодні буде невелика хмарність, вдень +1°.
- У Запоріжжі температура вдень 0°, похмуро.
- У Сумах сьогодні температура повітря вдень -1°, хмарно з проясненнями.
- У Харкові - похмуро, температура вдень -2°.
- У Дніпрі температура вдень буде 0°, похмуро.
- У Сімферополі в четвер буде похмуро, -4°...-2°, сніг.
- У Краматорську сьогодні буде похмуро, температура вдень -1°.
- У Сєвєродонецьку - похмуро, температура вдень -1°.
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