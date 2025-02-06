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Погода в Україні: де сьогодні очікується сніг та які температурні показники

Погода в Україні: де сьогодні очікується сніг та які температурні показники

Київ • УНН

 • 80208 перегляди

В Україні 6 лютого очікується холодна погода без істотних опадів, лише на заході та в Криму можливий невеликий сніг. Температура повітря коливатиметься від -9 до +7 градусів, у більшості регіонів буде хмарно з проясненнями.

В Україні у четвер, 6 лютого, очікується холодна погода без істотних опадів. Температура повітря коливатиметься у межах -9...+7 °С. Про це інформує УНН з посиланням на Український гідрометеорологічний центр.

Деталі

За прогнозами синоптиків, сьогодні погода в Україні поступово почне змінюватися. Опади практично припиняться, лише подекуди на заході та в Криму пройде невеликий сніг. Температура поки залишиться без змін, буде похмуро, але в багатьох областях - із сонячними проясненнями.

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  • У Києві сьогодні буде хмарно з проясненнями. Температура повітря вдень +1°.
    • У Львові в четвер буде невелика хмарність. Вдень +1°, сніг.
      • У Луцьку буде невелика хмарність, вдень 0°.
        • У Рівному сьогодні очікується невелика хмарність, вдень -1°.
          • У Тернополі 6 лютого вдень буде 0°, невелика хмарність.
            • У Хмельницькому протягом дня буде невелика хмарність, вдень -1°.
              • В Івано-Франківську буде невелика хмарність, вдень +2°.
                • В Ужгороді сьогодні стовпчики термометрів покажуть вдень +6°, невелика хмарність.
                  • У Чернівцях у четвер - невелика хмарність, вдень 0°.
                    • У Вінниці сьогодні буде -3°...0°, похмуро.
                      • У Житомирі в четвер вдень буде -1°, хмарно з проясненнями.
                        • У Чернігові стовпчики термометрів покажуть -1°...+1°, похмуро.
                          • У Черкасах сьогодні буде вдень 0°, похмуро.
                            • У Кропивницькому температура вдень буде близько 0°, похмуро.
                              • У Полтаві - хмарно з проясненнями, температура повітря -3°...-1°.
                                • В Одесі 6 лютого - невелика хмарність, температура вдень +1°.
                                  • У Херсоні в четвер вдень буде +1°, невелика хмарність.
                                    • У Миколаєві сьогодні буде невелика хмарність, вдень +1°.
                                      • У Запоріжжі температура вдень 0°, похмуро.
                                        • У Сумах сьогодні температура повітря вдень -1°, хмарно з проясненнями.
                                          • У Харкові - похмуро, температура вдень -2°.
                                            • У Дніпрі температура вдень буде 0°, похмуро.
                                              • У Сімферополі в четвер буде похмуро, -4°...-2°, сніг.
                                                • У Краматорську сьогодні буде похмуро, температура вдень -1°.
                                                  • У Сєвєродонецьку - похмуро, температура вдень -1°.

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