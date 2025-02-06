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Всесвітній день без мобільного телефону та міжнародний день бармена: що ще відзначають 6 лютого

Всесвітній день без мобільного телефону та міжнародний день бармена: що ще відзначають 6 лютого

Київ • УНН

 • 31190 перегляди

6 лютого світ відзначає День без мобільного телефону, День бармена та День боротьби з операціями, що калічать жіночі органи. Кожне свято має свою унікальну історію та значення.

Сьогодні, 6 лютого, світ відзначає Всесвітній день без мобільного телефону — день, коли закликають на деякий час відмовитися від звичних для кожного гаджетів, пише УНН.

Щороку 6 лютого у світі починається святкування Всесвітнього дня без мобільного телефону, яке триває до 8 лютого. Це свято, яке було започатковане у 2001 році за ініціативою французького письменника Філа Марсо. Він відомий завдяки створенню першого у світі роману, написаного мовою SMS-повідомлень, Марсо прагнув привернути увагу до надмірного впливу мобільних технологій на наше повсякденне життя. Його заклик — вийти на вулицю без мобільного телефону і поводитися так, ніби ці пристрої не існують — став основним меседжем святкування.

Дата святкування обрана не випадково. Вона збігається з іменинами Гастона, які відзначають католицькі віряни у всьому світі. Гастон — популярне французьке ім’я, яке також стало символічним через хіт 1970-х років "Le téléfon" (телефон,—ред.) у виконанні Ніно Феррера. У пісні є рядки, що гармонійно відображають ідею свята: "Гастон, дзвонить телефон! Але знову ніхто не відповідає". 

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6 лютого відзначають Міжнародний день нетерпимого ставлення до операцій, які калічать жіночі статеві органи. Це день, присвячений боротьбі з практикою жіночого генітального обрізання (ЖГО), що є порушенням прав жінок і дівчат по всьому світу. 

Цей день був заснований Організацією Об’єднаних Націй 20 грудня 2012 року через резолюцію, яка підкреслює важливість боротьби з цією жорстокою практикою. У 2014 році ООН прийняла ще одну резолюцію, яка закликала до активізації зусиль для повного викорінення цієї загрози для здоров’я і прав жінок.

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Усі не медичні операції, що змінюють або калічать жіночі статеві органи, на міжнародному рівні визнані порушенням прав жінок і крайніми формами статевої дискримінації. Ці практики поширені переважно в малорозвинених країнах, особливо в 29 країнах Африки та Близького Сходу, але також зустрічаються в Америці, Азії, Австралії, Європі та Новій Зеландії.

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Міжнародний день бармена відзначається щорічно 6 лютого і є святом професіоналів, які працюють у барі, готують коктейлі, взаємодіють з гостями та створюють атмосферу відпочинку та задоволення. Цей день є визнанням важливості праці барменів, які не лише володіють майстерністю у змішуванні напоїв, але й володіють високими комунікаційними навичками, щоб зробити кожного гостя почутим і створити особливу атмосферу.

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Міжнародний день бармена співпадає з днем пам’яті католицького святого Аманда. Цей день став міжнародним святом барменів завдяки ініціативі українців. У 2008 році клуб "Докер Паб" у Києві та Міжнародний центр бармена "Planet Z" запропонували відзначати цей день як професійне свято для барменів. Ідея була підтримана в Україні та деяких інших країнах.

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За церковним календарем християни відзначають день пам’яті святого преподобного Вукола. Існує кілька версій про висвячення Вакули на єпископа Смирни. Згідно з анонімним Житієм священномученика Полікарпа, єпископа Смирнського, яке приписується Псевдо-Півонію (IV століття), Вакулу було висвячено на єпископа Смирни апостолом Павлом.

Проте в інших джерелах, зокрема в Житії в Мінології Василя II (кінець X століття) та Житії в Синаксарі Константинопольської церкви (X століття), зазначається, що Вакула був учнем апостола Іоанна Богослова, який зробив його єпископом міста Смирна. У цих текстах також згадується, що після його смерті на його могилі виросло миртове дерево, яке мало цілющі властивості.

Також у "Церковній історії" Євсевія Кесарійського є свідчення, що Святий Полікарп був поставлений на єпископську кафедру апостолами. 

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Також, в цей відзначають день памʼяті святого священномученика Сілвана. Святий Сілван був одним із проповідників християнства серед язичників. Його діяльність була спрямована на поширення Євангелія, і через це він здобув велику кількість послідовників. Однак римська влада вважала християнство загрозою для імперії і неодноразово переслідувала християн за їхні вірування.

Попри переслідування і загрозу смерті, Сілван не відмовився від своєї місії. Він продовжував проповідувати і підтримувати свою паству, незважаючи на великі труднощі. У період правління імператора Максиміана, який прагнув знищити християнство, Сілван був арештований разом з іншими вірянами. Його піддали жорстоким катуванням і, зрештою, засудили до страти. Святого єпископа обезголовили разом із 40 іншими християнами за відмову поклонитися язичницьким богам. Смерть Сілвана стала свідченням його вірності Христу і великою жертвою за віру.

В цей день за новим церковним календарем іменини відзначають Олександр, Анатолій, Варсонофій, Василь, Вукол, Дмитро, Іван, Максим, Марія, Марфа, Христина, Юліан.

Аліна Волянська

Аліна Волянська

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