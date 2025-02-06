Всемирный день без мобильного телефона и международный день бармена: что еще отмечают 6 февраля

Сегодня, 6 февраля, мир отмечает Всемирный день без мобильного телефона - день, когда призывают на некоторое время отказаться от привычных для каждого гаджетов, пишет УНН.

Ежегодно 6 февраля в мире начинается празднование Всемирного дня без мобильного телефона, которое продолжается до 8 февраля. Это праздник, который был основан в 2001 году по инициативе французского писателя Фила Марсо. Он известен благодаря созданию первого в мире романа, написанного на языке SMS-сообщений, Марсо стремился привлечь внимание к чрезмерному влиянию мобильных технологий на нашу повседневную жизнь. Его призыв - выйти на улицу без мобильного телефона и вести себя так, будто эти устройства не существуют - стал основным месседжем празднования.

Дата празднования выбрана не случайно. Она совпадает с именинами Гастона, которые отмечают католические верующие во всем мире. Гастон - популярное французское имя, которое также стало символичным из-за хита 1970-х годов «Le téléfon» (телефон,-ред.) в исполнении Нино Феррера. В песне есть строки, гармонично отражающие идею праздника: «Гастон, звонит телефон! Но опять никто не отвечает».

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6 февраля отмечают Международный день нетерпимого отношения к операциям, которые калечат женские половые органы. Это день, посвященный борьбе с практикой женского генитального обрезания (ЖГО), что является нарушением прав женщин и девушек по всему миру.

Этот день был учрежден Организацией Объединенных Наций 20 декабря 2012 года через резолюцию, подчеркивающую важность борьбы с этой жестокой практикой. В 2014 году ООН приняла еще одну резолюцию, которая призвала к активизации усилий для полного искоренения этой угрозы для здоровья и прав женщин.

Все немедицинские операции, изменяющие или калечащие женские половые органы, на международном уровне признаны нарушением прав женщин и крайними формами половой дискриминации. Эти практики распространены преимущественно в малоразвитых странах, особенно в 29 странах Африки и Ближнего Востока, но также встречаются в Америке, Азии, Австралии, Европе и Новой Зеландии.

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Международный день бармена отмечается ежегодно 6 февраля и является праздником профессионалов, которые работают в баре, готовят коктейли, взаимодействуют с гостями и создают атмосферу отдыха и удовольствия. Этот день является признанием важности труда барменов, которые не только обладают мастерством в смешивании напитков, но и обладают высокими коммуникационными навыками, чтобы сделать каждого гостя услышанным и создать особую атмосферу.

Международный день бармена совпадает с днем памяти католического святого Аманда. Этот день стал международным праздником барменов благодаря инициативе украинцев. В 2008 году клуб «Докер Паб» в Киеве и Международный центр бармена «Planet Z» предложили отмечать этот день как профессиональный праздник для барменов. Идея была поддержана в Украине и некоторых других странах.

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По церковному календарю христиане отмечают день памяти святого преподобного Вукола. Существует несколько версий о рукоположении Вакулы во епископа Смирны. Согласно анонимному Житию священномученика Поликарпа, епископа Смирнского, которое приписывается Псевдо-Пивонию (IV век), Вакула был рукоположен во епископа Смирны апостолом Павлом.

Однако в других источниках, в частности в Житии в Минологии Василия II (конец X века) и Житии в Синаксаре Константинопольской церкви (X век), отмечается, что Вакула был учеником апостола Иоанна Богослова, который сделал его епископом города Смирна. В этих текстах также упоминается, что после его смерти на его могиле выросло миртовое дерево, которое обладало целебными свойствами.

Также в «Церковной истории» Евсевия Кесарийского есть свидетельство, что Святой Поликарп был поставлен на епископскую кафедру апостолами.

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Также, в этот день отмечают день памяти святого священномученика Силвана. Святой Силван был одним из проповедников христианства среди язычников. Его деятельность была направлена на распространение Евангелия, и поэтому он получил большое количество последователей. Однако римские власти считали христианство угрозой для империи и неоднократно преследовали христиан за их верования.

Несмотря на преследования и угрозу смерти, Силван не отказался от своей миссии. Он продолжал проповедовать и поддерживать свою паству, несмотря на большие трудности. В период правления императора Максимиана, который стремился уничтожить христианство, Силван был арестован вместе с другими верующими. Его подвергли жестоким пыткам и, в конце концов, приговорили к смертной казни. Святого епископа обезглавили вместе с 40 другими христианами за отказ поклониться языческим богам. Смерть Силвана стала свидетельством его верности Христу и большой жертвой за веру.

В этот день по новому церковному календарю именины отмечают Александр, Анатолий, Варсонофий, Василий, Вукол, Дмитрий, Иван, Максим, Мария, Марфа, Кристина, Юлиан.