Погода в Украине: где сегодня ожидается снег и какие температурные показатели
Киев • УНН
В Украине 6 февраля ожидается холодная погода без существенных осадков, лишь на западе и в Крыму возможен небольшой снег. Температура воздуха будет колебаться от -9 до +7 градусов, в большинстве регионов будет облачно с прояснениями.
В Украине в четверг, 6 февраля, ожидается холодная погода без существенных осадков. Температура воздуха будет колебаться в пределах -9...+7 °С. Об этом информирует УНН со ссылкой на Украинский гидрометеорологический центр.
Детали
По прогнозам синоптиков, сегодня погода в Украине постепенно начнет меняться. Осадки практически прекратятся, лишь кое-где на западе и в Крыму пройдет небольшой снег. Температура пока останется без изменений, будет пасмурно, но во многих областях - с солнечными прояснениями.
- В Киеве сегодня будет облачно с прояснениями. Температура воздуха днем +1°.
- Во Львове в четверг будет небольшая облачность. Днем +1°, снег.
- В Луцке будет небольшая облачность, днем 0°.
- В Ровно сегодня ожидается небольшая облачность, днем -1°.
- В Тернополе 6 февраля днем будет 0°, небольшая облачность.
- В Хмельницком в течение дня будет небольшая облачность, днем -1°.
- В Ивано-Франковске будет небольшая облачность, днем +2°.
- В Ужгороде сегодня столбики термометров покажут днем +6°, небольшая облачность.
- В Черновцах в четверг - небольшая облачность, днем 0°.
- В Виннице сегодня будет -3°...0°, пасмурно.
- В Житомире в четверг днем будет -1°, облачно с прояснениями.
- В Чернигове столбики термометров покажут -1°...+1°, пасмурно.
- В Черкассах сегодня будет днем 0°, пасмурно.
- В Кропивницком температура днем будет около 0°, пасмурно.
- В Полтаве - облачно с прояснениями, температура воздуха -3°...-1°.
- В Одессе 6 февраля - небольшая облачность, температура днем +1°.
- В Херсоне в четверг днем будет +1°, небольшая облачность.
- В Николаеве сегодня будет небольшая облачность, днем +1°.
- В Запорожье температура днем 0°, пасмурно.
- В Сумах сегодня температура воздуха днем -1°, облачно с прояснениями.
- В Харькове - пасмурно, температура днем -2°.
- В Днепре температура днем будет 0°, пасмурно.
- В Симферополе в четверг будет пасмурно, -4°...-2°, снег.
- В Краматорске сегодня будет пасмурно, температура днем -1°.
- В Северодонецке - пасмурно, температура днем -1°.
6 февраля: Всемирный день без мобильного телефона, Международный день бармена06.02.24, 04:53 • 23538 просмотров