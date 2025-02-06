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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Погода в Украине: где сегодня ожидается снег и какие температурные показатели

Погода в Украине: где сегодня ожидается снег и какие температурные показатели

Киев  •  УНН

 • 2976 просмотра

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В Украине 6 февраля ожидается холодная погода без существенных осадков, лишь на западе и в Крыму возможен небольшой снег. Температура воздуха будет колебаться от -9 до +7 градусов, в большинстве регионов будет облачно с прояснениями.

В Украине в четверг, 6 февраля, ожидается холодная погода без существенных осадков. Температура воздуха будет колебаться в пределах -9...+7 °С. Об этом информирует УНН со ссылкой на Украинский гидрометеорологический центр.

Детали

По прогнозам синоптиков, сегодня погода в Украине постепенно начнет меняться. Осадки практически прекратятся, лишь кое-где на западе и в Крыму пройдет небольшой снег. Температура пока останется без изменений, будет пасмурно, но во многих областях - с солнечными прояснениями.

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  • В Киеве сегодня будет облачно с прояснениями. Температура воздуха днем +1°.
  • Во Львове в четверг будет небольшая облачность. Днем +1°, снег.
  • В Луцке будет небольшая облачность, днем 0°.
  • В Ровно сегодня ожидается небольшая облачность, днем -1°.
  • В Тернополе 6 февраля днем будет 0°, небольшая облачность.
  • В Хмельницком в течение дня будет небольшая облачность, днем -1°.
  • В Ивано-Франковске будет небольшая облачность, днем +2°.
  • В Ужгороде сегодня столбики термометров покажут днем +6°, небольшая облачность.
  • В Черновцах в четверг - небольшая облачность, днем 0°.
  • В Виннице сегодня будет -3°...0°, пасмурно.
  • В Житомире в четверг днем будет -1°, облачно с прояснениями.
  • В Чернигове столбики термометров покажут -1°...+1°, пасмурно.
  • В Черкассах сегодня будет днем 0°, пасмурно.
  • В Кропивницком температура днем будет около 0°, пасмурно.
  • В Полтаве - облачно с прояснениями, температура воздуха -3°...-1°.
  • В Одессе 6 февраля - небольшая облачность, температура днем +1°.
  • В Херсоне в четверг днем будет +1°, небольшая облачность.
  • В Николаеве сегодня будет небольшая облачность, днем +1°.
  • В Запорожье температура днем 0°, пасмурно.
  • В Сумах сегодня температура воздуха днем -1°, облачно с прояснениями.
  • В Харькове - пасмурно, температура днем -2°.
  • В Днепре температура днем будет 0°, пасмурно.
  • В Симферополе в четверг будет пасмурно, -4°...-2°, снег.
  • В Краматорске сегодня будет пасмурно, температура днем -1°.
  • В Северодонецке - пасмурно, температура днем -1°.

6 февраля: Всемирный день без мобильного телефона, Международный день бармена06.02.24, 04:53 • 23538 просмотров

Вита Зеленецкая

Вита Зеленецкая

Общество
ukrainaУкраина
kievКиев

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