Погода в Украине: где сегодня ожидается снег и какие температурные показатели

В Украине в четверг, 6 февраля, ожидается холодная погода без существенных осадков. Температура воздуха будет колебаться в пределах -9...+7 °С. Об этом информирует УНН со ссылкой на Украинский гидрометеорологический центр.

Детали

По прогнозам синоптиков, сегодня погода в Украине постепенно начнет меняться. Осадки практически прекратятся, лишь кое-где на западе и в Крыму пройдет небольшой снег. Температура пока останется без изменений, будет пасмурно, но во многих областях - с солнечными прояснениями.

В Киеве сегодня будет облачно с прояснениями. Температура воздуха днем +1°.

Во Львове в четверг будет небольшая облачность. Днем +1°, снег.

В Луцке будет небольшая облачность, днем 0°.

В Ровно сегодня ожидается небольшая облачность, днем -1°.

В Тернополе 6 февраля днем будет 0°, небольшая облачность.

В Хмельницком в течение дня будет небольшая облачность, днем -1°.

В Ивано-Франковске будет небольшая облачность, днем +2°.

В Ужгороде сегодня столбики термометров покажут днем +6°, небольшая облачность.

В Черновцах в четверг - небольшая облачность, днем 0°.

В Виннице сегодня будет -3°...0°, пасмурно.

В Житомире в четверг днем будет -1°, облачно с прояснениями.

В Чернигове столбики термометров покажут -1°...+1°, пасмурно.

В Черкассах сегодня будет днем 0°, пасмурно.

В Кропивницком температура днем будет около 0°, пасмурно.

В Полтаве - облачно с прояснениями, температура воздуха -3°...-1°.

В Одессе 6 февраля - небольшая облачность, температура днем +1°.

В Херсоне в четверг днем будет +1°, небольшая облачность.

В Николаеве сегодня будет небольшая облачность, днем +1°.

В Запорожье температура днем 0°, пасмурно.

В Сумах сегодня температура воздуха днем -1°, облачно с прояснениями.

В Харькове - пасмурно, температура днем -2°.

В Днепре температура днем будет 0°, пасмурно.

В Симферополе в четверг будет пасмурно, -4°...-2°, снег.

В Краматорске сегодня будет пасмурно, температура днем -1°.

В Северодонецке - пасмурно, температура днем -1°.

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