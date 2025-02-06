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Теплая зима заставит аграриев потратить больше на защиту посевов от вредителей

Теплая зима заставит аграриев потратить больше на защиту посевов от вредителей

Киев  •  УНН

 • 9012 просмотра

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Из-за теплой зимы ожидается увеличение количества вредителей, грибков и сорняков на полях. Аграриям придется увеличить расходы на средства защиты растений, хотя состояние посевов пока удовлетворительное.

Теплая зима способствует развитию сельскохозяйственных культур, но одновременно увеличивает риск распространения вредителей, грибковых заболеваний и сорняков.

Об этом рассказал первый заместитель министра аграрной политики и продовольствия Тарас Высоцкий во время брифинга, передает УНН.

Плюсовые температуры в определенных моментах помогают вегетации, но с другой стороны такая погода увеличивает количество развития вредителей: насекомых, грибков и сорняков. Поэтому мы будем планировать в рамках технологического цикла производство большего количества средств защиты растений

- рассказал Высоцкий. 

По его словам, аграрии знают, что делать в таком случае, но это может привести к большему количеству расходов.

Состояние посевов на сегодня удовлетворительное, поэтому кардинального фактора влияния глобального потепления и изменения климата на аграрный сектор не принес

- добавил он.

Напомним,

  В Украине в четверг, 6 февраля, ожидается холодная погода без существенных осадковів. Температура воздуха будет колебаться в пределах -9...+7 °С. 

Ирина Колесник

Ирина Колесник

ЭкономикаАгроновости
ministerstvo-ahrarnoi-polityky-ta-prodovolstva-ukrainaМинистерство аграрной политики и продовольствия Украины
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