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Озимі посіяні на площі не меншій, ніж торік - Мінагрополітики

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Озимі культури посіяні на площі не меншій, ніж торік. Завдяки розмінуванню та обстеженню територій вдалося повернути до обробітку 285 тисяч гектарів сільськогосподарських угідь.

Озимі культури в Україні цього року були посіяні на площі не меншій, ніж торік. Водночас торік вдалося повернути до обробітку 285 тисяч гектарів сільськогосподарських угідь після розмінування. Про це розповів перший заступник міністра аграрної політики та продовольства Тарас Висоцький під час брифінгу у четвер, передає кореспондент УНН.

Аграрії вже заклали основу для врожаю цього року, тому що цього року озимні культури були посіяні на площі не меншій, ніж попереднього року. Можемо говорити, що у планах в аграріїв на весну засіяти усі доступні території

- сказав Висоцький. 

За його словами, 2024 рік для аграріїв був важким, але доволі стійким. 

"Минулого року ми фактично повернули 285 тисяч сільськогосподарський угідь до обробітку завдяки обстеженню і розмінуванню. Ми використовуємо не лише наявні ресурси, а й повертаємо усі земельні ресурси, які можемо",- додав заступник міністра. 

Україна отримає нові технології для розмінування у 2025 році12.01.25, 15:17 • 38632 перегляди

Нагадаємо

У Мінагрополітики затвердили мінімально допустимі експорті ціни на окремі види товарів на початок року.

Ірина Колеснік

Ірина Колеснік

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