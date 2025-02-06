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Озимые посеяны на площади не меньшей, чем в прошлом году - Минагрополитики

Киев  •  УНН

 • 5381 просмотра

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Озимые культуры посеяны на площади не меньшей, чем в прошлом году. Благодаря разминированию и обследованию территорий удалось вернуть в обработку 285 тысяч гектаров сельскохозяйственных угодий.

Озимые культуры в Украине в этом году были посеяны на площади не меньшей, чем в прошлом году. В то же время в прошлом году удалось вернуть в обработку 285 тысяч гектаров сельскохозяйственных угодий после разминирования. Об этом рассказал первый заместитель министра аграрной политики и продовольствия Тарас Высоцкий во время брифинга в четверг, передает корреспондент УНН.

Аграрии уже заложили основу для урожая этого года, потому что в этом году озимые культуры были посеяны на площади не меньшей, чем в предыдущем году. Можем говорить, что в планах у аграриев на весну засеять все доступные территории

- сказал Высоцкий. 

По его словам, 2024 год для аграриев был тяжелым, но довольно устойчивым. 

«В прошлом году мы фактически вернули 285 тысяч сельскохозяйственных угодий в обработку благодаря обследованию и разминированию. Мы используем не только имеющиеся ресурсы, но и возвращаем все земельные ресурсы, которые можем»,- добавил заместитель министра. 

Украина получит новые технологии для разминирования в 2025 году12.01.25, 15:17 • 38382 просмотра

Напомним,

В Минагрополитики утвердили минимально допустимые экспортные цены на отдельные виды товаров на начало года.

Ирина Колесник

Ирина Колесник

ЭкономикаАгроновости
ministerstvo-ahrarnoi-polityky-ta-prodovolstva-ukrainaМинистерство аграрной политики и продовольствия Украины
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