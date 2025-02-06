Озимые посеяны на площади не меньшей, чем в прошлом году - Минагрополитики

Озимые культуры в Украине в этом году были посеяны на площади не меньшей, чем в прошлом году. В то же время в прошлом году удалось вернуть в обработку 285 тысяч гектаров сельскохозяйственных угодий после разминирования. Об этом рассказал первый заместитель министра аграрной политики и продовольствия Тарас Высоцкий во время брифинга в четверг, передает корреспондент УНН.

Аграрии уже заложили основу для урожая этого года, потому что в этом году озимые культуры были посеяны на площади не меньшей, чем в предыдущем году. Можем говорить, что в планах у аграриев на весну засеять все доступные территории - сказал Высоцкий.

По его словам, 2024 год для аграриев был тяжелым, но довольно устойчивым.

«В прошлом году мы фактически вернули 285 тысяч сельскохозяйственных угодий в обработку благодаря обследованию и разминированию. Мы используем не только имеющиеся ресурсы, но и возвращаем все земельные ресурсы, которые можем»,- добавил заместитель министра.

Украина получит новые технологии для разминирования в 2025 году

Напомним,

В Минагрополитики утвердили минимально допустимые экспортные цены на отдельные виды товаров на начало года.