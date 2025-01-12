Украина получит новые технологии для разминирования в 2025 году
Киев • УНН
В 2025 году в Украине появится реестр территорий, загрязненных взрывоопасными предметами. Также внедряются инновационные технологии, включая дроны с магнитометрами и специализированную подготовку саперов.
В 2025 году в Украине заработает реестр загрязненных взрывоопасными предметами территорий. Эта база будет содержать проверенную информацию о регионах, пострадавших от боевых действий.
Об этом сообщил министр внутренних дел Игорь Клименко, передает УНН.
Также будет завершено создание тренировочной базы для минно-поисковых собак, которые будут помогать саперам в разминировании.
Кроме того, внедряются инновационные технологии: тестируется семь дронов с магнитометрами, разрабатываются роботизированные комплексы, а более 200 саперов проходят специализированную подготовку.
Работы по очистке территорий продолжаются благодаря международной поддержке, современным разработкам и украинским специалистам.
Напомним
В Украине 140 тыс. км² территории нуждается в разминировании. Над разминированием в Украине работает более 4 тыс. саперов.