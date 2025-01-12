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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Украина получит новые технологии для разминирования в 2025 году

Украина получит новые технологии для разминирования в 2025 году

Киев  •  УНН

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В 2025 году в Украине появится реестр территорий, загрязненных взрывоопасными предметами. Также внедряются инновационные технологии, включая дроны с магнитометрами и специализированную подготовку саперов.

В 2025 году в Украине заработает реестр загрязненных взрывоопасными предметами территорий. Эта база будет содержать проверенную информацию о регионах, пострадавших от боевых действий.

Об этом сообщил министр внутренних дел Игорь Клименко, передает УНН

Также будет завершено создание тренировочной базы для минно-поисковых собак, которые будут помогать саперам в разминировании.

Кроме того, внедряются инновационные технологии: тестируется семь дронов с магнитометрами, разрабатываются роботизированные комплексы, а более 200 саперов проходят специализированную подготовку.

Работы по очистке территорий продолжаются благодаря международной поддержке, современным разработкам и украинским специалистам.

Напомним

В Украине 140 тыс. км² территории нуждается в разминировании. Над разминированием в Украине работает более 4 тыс. саперов. 

Юлия Гаврилюк

Юлия Гаврилюк

ОбществоВойнаТехнологии
ihor-klymenkoИгорь Клименко
ukrainaУкраина

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