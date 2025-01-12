Україна отримає нові технології для розмінування у 2025 році
Київ • УНН
У 2025 році в Україні з'явиться реєстр територій, забруднених вибухонебезпечними предметами. Також впроваджуються інноваційні технології, включаючи дрони з магнітометрами та спеціалізовану підготовку саперів.
У 2025 році в Україні запрацює реєстр забруднених вибухонебезпечними предметами територій. Ця база міститиме перевірену інформацію про регіони, які постраждали від бойових дій.
Про це повідомив міністр внутрішніх справ Ігор Клименко, передає УНН.
Також буде завершено створення тренувальної бази для мінно-пошукових собак, які допомагатимуть саперам у розмінуванні.
Крім того, впроваджуються інноваційні технології: тестується сім дронів із магнітометрами, розробляються роботизовані комплекси, а понад 200 саперів проходять спеціалізовану підготовку.
Роботи з очищення територій тривають завдяки міжнародній підтримці, сучасним розробкам і українським фахівцям.
Нагадаємо
В Україні 140 тис. км² території потребує розмінування. Над розмінуванням в Україні працює понад 4 тис. саперів.