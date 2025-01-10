Мінагрополітики встановило нові мінімальні експортні ціни на 15 видів товарів
Київ • УНН
Міністерство аграрної політики затвердило мінімально допустимі експортні ціни на січень 2025 року для 15 видів сільгосппродукції. Експорт товарів за цінами нижчими від встановлених буде заборонено.
У Мінагрополітики затвердили мінімально допустимі експорті ціни на окремі види товарів на січень 2025 року, повідомили у відомстві у п'ятницю, пише УНН.
Деталі
Мінімально допустимі експортні ціни, як вказано, визначено на окремі види товарів, що класифікуються за відповідними кодами згідно з УКТ ЗЕД, а саме:
- мед (код згідно з УКТ ЗЕД 0409 00 00 00)
- горіхи у шкарлупі (код згідно з УКТ ЗЕД 0802 31 00 00)
- горіхи без шкарлупи (код згідно з УКТ ЗЕД 0802 32 00 00)
- пшениця (код згідно з УКТ ЗЕД 1001)
- жито (код згідно з УКТ ЗЕД 1002)
- ячмінь (код згідно з УКТ ЗЕД 1003)
- овес (код згідно з УКТ ЗЕД 1004)
- кукурудза (код згідно з УКТ ЗЕД 1005)
- соєві боби (код згідно з УКТ ЗЕД 1201)
- насіння ріпаку (код згідно з УКТ ЗЕД 1205)
- насіння соняшнику (код згідно з УКТ ЗЕД 1206 00)
- олія соєва (код згідно з УКТ ЗЕД 1507)
- олія соняшникова (код згідно з УКТ ЗЕД 1512)
- олія ріпакова (код згідно з УКТ ЗЕД 1514)
- макуха (код згідно з УКТ ЗЕД 2306).
Мінімальні експортні ціни встановлюються в доларах США за кілограм.
Інформація про затвердження мінімально допустимих експортних цін розміщена на офіційному веб-сайті Мінагрополітики за посиланням.
Як зазначається, забороняється експорт окремих видів товарів, якщо передбачені зовнішньоекономічним договором контрактні (зовнішньоторговельні) ціни є нижчими, ніж затверджені Мінагрополітики мінімально допустимі експортні ціни.
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