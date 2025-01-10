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Мінагрополітики встановило нові мінімальні експортні ціни на 15 видів товарів

Мінагрополітики встановило нові мінімальні експортні ціни на 15 видів товарів

Київ • УНН

 • 63416 перегляди

Міністерство аграрної політики затвердило мінімально допустимі експортні ціни на січень 2025 року для 15 видів сільгосппродукції. Експорт товарів за цінами нижчими від встановлених буде заборонено.

У Мінагрополітики затвердили мінімально допустимі експорті ціни на окремі види товарів на січень 2025 року, повідомили у відомстві у п'ятницю, пише УНН.

Деталі

Мінімально допустимі експортні ціни, як вказано, визначено на окремі види товарів, що класифікуються за відповідними кодами згідно з УКТ ЗЕД, а саме:

  • мед (код згідно з УКТ ЗЕД 0409 00 00 00)
    • горіхи у шкарлупі (код згідно з УКТ ЗЕД 0802 31 00 00)
      • горіхи без шкарлупи (код згідно з УКТ ЗЕД 0802 32 00 00)
        • пшениця (код згідно з УКТ ЗЕД 1001)
          • жито (код згідно з УКТ ЗЕД 1002)
            • ячмінь (код згідно з УКТ ЗЕД 1003)
              • овес (код згідно з УКТ ЗЕД 1004)
                • кукурудза (код згідно з УКТ ЗЕД 1005)
                  • соєві боби (код згідно з УКТ ЗЕД 1201)
                    • насіння ріпаку (код згідно з УКТ ЗЕД 1205)
                      • насіння соняшнику (код згідно з УКТ ЗЕД 1206 00)
                        • олія соєва (код згідно з УКТ ЗЕД 1507)
                          • олія соняшникова (код згідно з УКТ ЗЕД 1512)
                            • олія ріпакова (код згідно з УКТ ЗЕД 1514)
                              • макуха (код згідно з УКТ ЗЕД 2306).

                                Мінімальні експортні ціни встановлюються в доларах США за кілограм.

                                Інформація про затвердження мінімально допустимих експортних цін розміщена на офіційному веб-сайті Мінагрополітики за посиланням.

                                Як зазначається, забороняється експорт окремих видів товарів, якщо передбачені зовнішньоекономічним договором контрактні (зовнішньоторговельні) ціни є нижчими, ніж затверджені Мінагрополітики мінімально допустимі експортні ціни.

                                Уряд затвердив нові квоти на експорт агропродукції: чого стосується27.12.24, 14:34 • 33370 переглядiв

                                Юлія Шрамко

                                Юлія Шрамко

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                                ministerstvo-ahrarnoi-polityky-ta-prodovolstva-ukrainaМіністерство аграрної політики та продовольства України

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